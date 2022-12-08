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姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

▲▼法國2名前鋒吉魯（Olivier Giroud）和姆巴佩（Kylian Mbappe）在世足賽場上深情相擁對望的一幕被網友瘋傳，還被拿來與經典電影《手札情緣》的浪漫吻戲做對照。（圖／翻攝自推特@equipedefrance、@BeardedGenius）

▲法國隊2名前鋒吉魯和姆巴佩在世足賽場上深情相擁對望的一幕被網友瘋傳，還被拿來與經典電影《手札情緣》的浪漫吻戲做對比。（圖／翻攝自推特@equipedefrance、@BeardedGenius）

記者張寧倢／綜合外電報導

世足衛冕軍法國4日以3比1戰勝波蘭，取得8強門票，贏球功臣是率先破門的36歲大將吉魯（Olivier Giroud）與梅開二度的24歲前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。而姆巴佩跳到吉魯身上、相擁對望的一幕引發網友熱議，還將兩人照片與電影《手札情緣》男女主角熱吻畫面做成對比照，瘋狂轉傳並高喊「請原地結婚！」

▲法國吉魯和姆巴佩先後進球，聯手擊敗波蘭。（圖／路透）

法國陣中老大哥吉魯4日在16強淘汰賽中對上波蘭，接到姆巴佩傳球助攻，踢進法國隊首顆進球。下半場姆巴佩2度破門，攻進他個人在世界盃第9顆、本屆第5顆進球。兩大功臣進球後情緒激昂，姆巴佩興奮地跳上吉魯的腰部，兩人不僅開心相擁，還來一個深情對望，這一幕被在場無數鏡頭捕捉。法國國足官方推特也發出這張照片表示，「當對方這樣看著你的時候，你彷彿已贏了一切。」

除了上萬網友到「官方認證CP照」下面按讚，起鬨要他們「原地結婚」之外，許多人還聯想到2004年經典電影《手札情緣》（The Notebook）男女主角在雨中擁吻的情節，並將吉魯和姆巴佩合照與電影劇照拼貼對比，還原度高得驚人。部分網友也發揮創意做各種哽圖，幫吉魯和姆巴佩P上浪漫的巴黎鐵塔夜景，或是各種「送入洞房」的有趣背景。

網友們對於「男上加男」熱烈迴響，吉魯也在受訪時笑說，他完全沒有預料到會有這些反應，不過連他自己看到照片後也捧腹大笑，「這是張很美的照片，那些圖真的太好笑了。這是很自然的事，高水準的比賽讓我們贏來這樣的美妙時刻。」他說，「我和姆巴佩的關係非常好，對我而言一直都是如此。我們希望在隊中傳遞出這種熱情。」

先前包含英國在內的許多媒體多以緊張、競爭關係來形容兩人的「兄弟情誼」，但吉魯受訪時也大讚姆巴佩是一名神隊友，「在我效力過的所有球隊中，他顯然是我合作過最好的前鋒。」他表示，效率高、具有果斷力和強大競爭力的姆巴佩對於法國隊而言至關重要，「他太棒了，而且他還年輕，這讓人足以害怕，因為他還會繼續進步。」

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