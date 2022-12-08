哈利梅根出席晚宴　遭當眾狠嗆「摧毀王室感想如何？」尷尬片瘋傳

▲ 哈利梅根出席頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根的Netflix紀錄片公開前夕，6日在紐約曼哈頓公開亮相，連袂出席一場頒獎典禮晚宴，卻有民眾在人群中點名梅根大聲怒罵，「摧毀王室的感想如何？」場面十分尷尬。

綜合外媒報導，哈利梅根6日出席甘迺迪人權基金會（RFKHR）舉行的頒獎典禮晚宴「希望漣漪」（The Ripple of Hope gala），許多粉絲為一睹二人風采到場支持，但他們抵達位於紐約希爾頓的會場時，一名抗議者的怒吼卻格外突出。

The Duke and Duchess of Sussex arrive at the Ripple of Hope Award gala in New York pic.twitter.com/pqTrfyyjG8 — Fred Dimbleby (@freddimbleby) December 6, 2022

影片中可見，現場眾多粉絲高舉手機，只為捕捉哈利梅根的身影。就在二人撐傘走下車時，粉絲紛紛大喊，「哈利，看這邊」、「哈利，上帝祝福你」，這時卻有一名男子怒罵，「梅根，摧毀王室的感想如何？妳毀了王室！」現場氣氛一度尷尬，不過他的怒吼很快就被支持者的歡呼蓋過，哈利梅根則是選擇忽略，直接走進會場。

這段插曲在推特上瘋傳，網友反應褒貶不一，有人發文表示，「歡呼聲蓋過他的聲音，真是太棒了。你們在大洋彼岸，我們喜歡薩塞克斯公爵和公爵夫人」；也有人因為男子口音發文質疑，「他在英國小報工作的機率有多高？我只是覺得很奇怪，那裡唯一一個嗆他們的人有英國腔。英國腔在紐約就跟帝國大廈一樣明顯，我一輩子都活在紐約，所以我知道」。

這是哈利梅根在Netflix紀錄片預告釋出後首次在紅毯亮相，因此格外受到關注。他們在晚宴上獲表彰為政府、商業、倡議和娛樂領域模範領導人，因在種族平等和心理健康上的努力受到認可，其他獲獎者包括烏克蘭總統澤倫斯基。

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