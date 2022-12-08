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機場X光又掃到動物身影　安檢員發現「寵物犬被塞在背包」傻眼

機場X光又掃到動物身影　安檢員發現「寵物犬被塞在背包」傻眼。（圖／翻攝自Twitter／TSA_GreatLakes）

▲安檢人員在乘客背包中發現寵物。（圖／翻攝自Twitter／TSA_GreatLakes

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛運輸安全局人員近來在機場工作時，X光檢查意外在一名乘客背包中發現狗狗身影。從照片中可看到，身形不小的狗狗被硬擠在背包中，放置在過安檢檢查的托盤上，誇張畫面在網路上瘋傳，引來許多愛狗人士撻伐。

美國運輸安全管理局(TSA)7日在網路上發布消息，本周機場人員在為乘客檢查行李時，發現一隻活生生的狗竟然被塞進背包中，提醒民眾搭機時若是攜帶寵物，請將寵物從行李袋中取出，並把所有物品包含空的寵物籠，一起放入機器安檢。

畫面曝光後引發網友憤怒，許多愛狗人士大罵，「主人100%是故意的」、「怎麼可以對毛孩這麼殘忍，一定要把那個主人關起來」、「太可怕了，狗狗還好嗎」。

TSA發言人表示，狗主人有向機場正確申報寵物，只是掃描時忘了把狗從背包中取出，機場人員發現後立即找到乘客並且進行教育，主人只是搞不清楚機場規則，狗狗並沒有受傷。

美國紐約約翰甘迺迪機場上月23日也發生類似事件，機場人員檢查乘客行李時，X光掃描機意外發現行李箱裡面藏了一隻橘貓，由於行李主人也一頭霧水，堅稱自己沒有養貓，才發現原來貓咪是借宿屋主所養的寵物，後來順利聯繫到飼主，頑皮貓咪已安全回到家中。

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