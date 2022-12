機場X光又掃到動物身影　安檢員發現「寵物犬被塞在背包」傻眼

▲安檢人員在乘客背包中發現寵物。(圖/翻攝自Twitter/TSA_GreatLakes)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛運輸安全局人員近來在機場工作時,X光檢查意外在一名乘客背包中發現狗狗身影。從照片中可看到,身形不小的狗狗被硬擠在背包中,放置在過安檢檢查的托盤上,誇張畫面在網路上瘋傳,引來許多愛狗人士撻伐。

美國運輸安全管理局(TSA)7日在網路上發布消息,本周機場人員在為乘客檢查行李時,發現一隻活生生的狗竟然被塞進背包中,提醒民眾搭機時若是攜帶寵物,請將寵物從行李袋中取出,並把所有物品包含空的寵物籠,一起放入機器安檢。

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir