買現宰活雞「比別隻重很多」！他剖肚後傻眼：被撐死的

▲男子買了現宰雞，竟發現黑心內幕。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

少數不良商家為增加肉品重量，會在動物身上灌水或是強行灌食。大陸一名男子日前向熟人買了一隻現宰土雞，不料在準備料理時，發現雞的腹部異常隆起，於是切開來一看，發現裡面竟被塞了重達500公克的玉米粒，讓他直呼商家實在太不老實。

綜合陸媒報導，大陸四川綿陽一名林姓男子，日前花了人民幣155元（約台幣680元），向熟識友人買了一隻重達6斤半（大陸1斤=500公克，6斤半=約3.25公斤）的活土公雞，準備回家現宰料理。不過男子買回家後發現，這隻雞的腹部異常隆起，並且還摸得出一顆顆的感覺，於是好奇剖開來看看。

▲林男買到腹部異常隆起的土公雞。（圖／翻攝自微博／星視頻）

沒想到將土公雞剖腹後，卻發現雞隻的胃部整個「被塞爛」，原來是不肖商家為了增加土雞重量，強行將玉米粒塞入雞隻的胃部。林男將玉米粒全數倒出，竟重達500多公克，且胃部嚴重膨脹，推測商家是用筷子強行將玉米粒塞入胃部。

▲剖開土公雞腹部竟藏有500多公克用來「騙重量」的玉米粒。（圖／翻攝自微博／星視頻）

林姓男子表示，不少商家的確會有將雞隻塞糧食的行為，但通常塞入的數量不會很多，這次買的雞隻實在太黑心了，6斤半的雞灌了1斤多的玉米粒，自己再也不會到該朋友那購買肉品，「行為不老實，甚至浪費糧食」。

網友們看了也紛紛氣憤留言，「真是心太黑，掉錢眼裡面了」、「將顧客全都當傻子，以後賣土雞誰去買呢？」、「下次買了之後當面現殺。告訴攤主」、「坑熟人也太誇張」、「鵝肝也是，活生生的往鵝胃裡灌食物」、「小時候在鄉下，看到有個人給山羊灌水，同樣也是為了給羊增重，提高售價」。

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