90歲阿公連續勃起！醫示警「男性硬超久」別高興：恐成永久性障礙

▲英國去年有393人因為「硬太久」就醫。（示意圖pixabay）

圖文／鏡週刊

「硬太久」未必是好事！一項英國國民保健署（NHS）公開的數據顯示，英國近期罹患「陰莖異常持續勃起症」（priapism）的病例激增，2021年高達393人為此住院，比2020年增加21%，其中更有多名70到90多歲的年長男性。專家表示，此情況不容忽視，若未及時治療「可能導致傷疤和永久性勃起功能障礙」。

「陰莖異常持續勃起症」是一種不正常陰莖勃起狀態，在這種狀態下陰莖雖然沒有受到與性慾相關的刺激，卻無法自然恢復疲軟狀態。

根據《太陽報》，英國國民保健署（NHS）的大數據顯示，陰莖持續勃起症患者平均年齡為41歲，可能是因為服用威而鋼（Viagra）等合法藥物濫用的問題造成，或著使用者自行「加量」所致，不過吸食古柯鹼等毒品也可能引發類似副作用。

報導指出，2021年有高達393個英國人為此症狀送醫，與2020年相比多出21%，罹患者不乏70到90多歲的年長男性，甚至90多歲的阿公也曾有此狀況，若不及早治療很有可能造成陰莖永久性損害。

英國成癮治療小組專家阿布奎基（Nuno Albuquerque）表示，「使用古柯鹼等藥物可能導致增加性慾、降低自制力，進而促成可能的風險發生」，他也提醒患者要及時就醫求助，透過藥物治療、手術和冰敷能有效改善此狀況。

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