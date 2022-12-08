台灣薑母鴨登瑞士大報！　網友看食譜驚呆「少這一味」變暗黑料理

▲瑞士媒體介紹經典台灣菜「薑母鴨」。（圖／記者游瓊華攝）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士媒體為了迎接聖誕節，從12月開始每天介紹一則異國料理，而4日就輪到經典台灣菜「薑母鴨」，但不那麼符合傳統的做法，也讓台灣網友直呼，「這不是薑母鴨，誰來糾正他一下！」

瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）4日在報紙上介紹了來自台灣的薑母鴨，報導提到，台灣只有4％的人信仰基督教，所以聖誕節不是太特別的日子，也不屬於國定假期，但許多地方還是會掛上燈飾和奇怪的裝飾品來增添氛圍。

由於台灣沒有傳統聖誕料理，所以報導就介紹了台灣人冬天常吃的薑母鴨，還附上了基本的食譜。食材包含鴨肉、薑、豆腐乳、豆瓣醬、蒜頭、紅蔥、醬油，但少了最重要的麻油、米酒，料理步驟也不太正確。

In der @NZZ-Adventsserie stellen wir Weihnachtsgerichte aus der ganzen Welt vor. Ok, in #Taiwan wird Weihnachten nicht gross gefeiert, aber #JiangMuYa, Ingwer-Ente, passt perfekt zum kühlen Wetter. https://t.co/jvHoi3N8Ay — Patrick Zoll (@PZoll) December 4, 2022

臉書社團「割蘿蔔外電譯站」的網友看到後直呼，「這一定是誤會了什麼」、「豆腐乳和豆瓣醬是用來沾肉的，不是給你加進湯裡煮的啦」、「沒有加滿滿的米酒少了一味」、「這不是薑母鴨，誰來糾正他一下」、「誰英文好去說明一下，把水換成米酒」、「這是什麼黑暗料理？」

但也有網友表示，這是給外國人看的簡易食譜，當然不及傳統作法，大家不必太認真，「有薑也有鴨..基本食材都到齊了」、「這個叫類薑母鴨」、「很怕外國人吃到不好吃的薑母鴨」、「奇怪的裝飾品才令人會心一笑」。

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》