俄羅斯沒發瘋！　普丁警告「核武威脅」升級：但我們不會先動手

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日坦承，核武戰爭的威脅正在升高，但俄羅斯沒有發瘋，不會先動手使用核武，「我們不會在全世界把這種武器當作剃刀那樣揮舞。」

根據BBC報導，普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮人權委員會上表示，俄羅斯只會在面對攻擊時使用大規模殺傷性武器；他強調，現在核武威脅正在增長，隱瞞這個事實是錯誤的，但俄羅斯在任何情況下，都不會先動手使用，「我們沒有瘋掉，我們知道核武是什麼，我們不會在全世界把這種武器當作剃刀那樣揮舞。」

他還提到，俄羅斯擁有全世界最現代、最先進的核武，同時批評美國在其他國家的領土上部署核武，比俄國做得還過頭，「俄羅斯沒有在他國領土上設置核武，包括戰略核武，但美國人有部署在土耳其和其他歐洲國家。」

從俄羅斯2月入侵烏克蘭至今已超過9個月，普丁表示，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」（special military operation）可能會是漫長的過程，但也強調目前沒有必要再展開軍事動員。

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