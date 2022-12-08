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8歲童墜122公尺廢井「卡20多小時無反應」　挖土機開挖絕命搶救中

孩子們玩捉迷藏！8歲童墜122公尺深廢井　挖土機開挖絕命搶救中。（圖／翻攝自Twitter）

▲男童墜入廢井中多天，目前無法得知詳細狀況。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦8歲男童坦梅(Tanmay Sagu)在家附近玩耍時，不小心跌入122公尺深井中長達20多小時，由於井內空間狹窄且充滿石頭，導致救援行動困難，當局目前已派遣挖土機試圖清除障礙物，希望能盡快把人救出。

事件6日下午發生在中央邦貝圖爾縣(Betul)曼德維村(Mandavi)一處田野中，8歲男童坦梅和朋友們玩捉迷藏時，不小心跌入一個用來抽取地下水的深井中。從現場圖片中可看到，梅坦卡雙手舉在頭部，卡在狹窄縫隙中動彈不得。

當地民眾表示，這口井是2年前有人為了取地下水特別鑽出，然而完成後發現裡面沒有水源無法使用，後來便成為廢井，井口平常有特別封起來，不曉得男童為何會掉進裡面。

救援人員發現坦梅卡在122公尺深井中約18公尺處，雖然試著把氧氣管伸到他所在位置，但由於井內充滿泥漿視線不佳，所以無法得知男童狀況，且呼喚他的名字也沒有任何反應，懷疑很有可能已經失去知覺，救援行動仍在進行中。

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關鍵字：

Tanmay Sagu印度中央邦

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