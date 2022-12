8歲童墜122公尺廢井「卡20多小時無反應」　挖土機開挖絕命搶救中

▲男童墜入廢井中多天,目前無法得知詳細狀況。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度中央邦8歲男童坦梅(Tanmay Sagu)在家附近玩耍時,不小心跌入122公尺深井中長達20多小時,由於井內空間狹窄且充滿石頭,導致救援行動困難,當局目前已派遣挖土機試圖清除障礙物,希望能盡快把人救出。

事件6日下午發生在中央邦貝圖爾縣(Betul)曼德維村(Mandavi)一處田野中,8歲男童坦梅和朋友們玩捉迷藏時,不小心跌入一個用來抽取地下水的深井中。從現場圖片中可看到,梅坦卡雙手舉在頭部,卡在狹窄縫隙中動彈不得。

Madhya Pradesh | Operation still underway to rescue the boy who fell into a 55-ft deep borewell in Mandavi village in Betul district yesterday. pic.twitter.com/si8PzNagy9