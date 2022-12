美義外交高層會談　反對「片面改變台海現狀」

▲美副國務卿雪蔓(左)與義大利外交部秘書長謝國宜(右)(圖/翻攝推特@DeputySecState)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國與義大利外交高階官員在羅馬會晤,聚焦如何因應全球挑戰。雙方在會中表達反對片面改變台海現狀的行徑,也強調在俄羅斯殘酷攻擊烏克蘭人民與建設之際,會共同支持烏國。

美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)本月5日至11日出訪歐洲,計劃訪問英國、義大利、梵蒂岡、法國、德國及捷克等國。此行目的包括深化美歐雙邊關係、深化對烏克蘭的支持、協調如何因應俄國發動戰爭,以及討論雙方在印太區域的戰略。

雪蔓6日到達羅馬,接連兩天相繼與義大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)、秘書長謝國宜(Ettore Sequi)舉行雙邊會談。

根據美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)今天發出的會議摘要,雪蔓與塔加尼、謝國宜的兩場會談皆觸及台海情勢,雙方在會中表示反對單方面改變台灣海峽現狀。

根據會議摘要,雙方也談到能源安全、俄烏戰爭、強化跨大西洋聯盟等議題。

Great to speak with my friend Secretary General @EttoreSequi about the United States and Italy’s close and enduring partnership on our highest priorities, including supporting Ukraine and opposing Russia’s brutal war. https://t.co/lBIFcoOod5 pic.twitter.com/Rd9u7bIDVX