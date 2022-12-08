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8月大胎兒遭強行取出！19歲小媽失蹤慘成女屍　一周內2孕婦亡

▲▼墨西哥19歲孕婦遭剖腹取嬰慘死。（圖／翻攝自推特）

▲墨西哥19歲孕婦遭剖腹取嬰慘死，同行的女性友人也難逃死劫。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

墨西哥11月底才發生懷孕8個月孕婦遭綁架犯殘忍剖腹取嬰的命案。不料，墨西哥另一名19歲孕婦瑪爾莎（Martha Aurora Ramírez Luis）幾乎在相同時間遭遇相同命運，她和女性友人搭上計程車後就此失蹤，幾天後成為被棄置倉庫的2具女屍，其中瑪爾莎的子宮被剖開，她8個月大、尚未出世的孩子至今下落不明。

根據《鏡報》報導，懷孕8個月的瑪爾莎年僅19歲，她11月26日用手機APP叫車，和34歲友人克勞蒂雅（Claudia González Perales）在墨西哥北部新萊昂州的埃斯科韋多將軍鎮（General Escobedo）搭上一輛計程車後，兩人自此失蹤。幾天後的11月30日，當地一處廢棄倉庫中驚傳出現2具被勒斃的年輕女屍，瑪爾莎的母親趕赴現場，認出遇害的確實是她的女兒。

據報導，瑪爾莎被發現時，已經遭到剖腹取嬰，子宮中的8月胎兒目前下落不明。母親悲慟表示，瑪爾莎同父異母的25歲姐姐2021年才剛在新萊昂州首府蒙特雷（Monterrey）市區遭到槍殺，如今瑪爾莎又遭逢不測，令她傷心欲絕，同時她也正在社交媒體上發起募款，希望能為女兒辦好後事。

目前相關調查仍在進行中，與此同時，墨西哥維拉克斯市（Veracruz City）的30歲孕婦羅莎（Rosa Isela Castro Vazquez），於11月30日收到網友說要送給她嬰兒衣物，她輕信對方說法就出門赴約，怎料卻直接被人擄走，綁架犯剖開她的孕肚，取走胎兒，羅莎的遺體12月3日在一座農場中被尋獲。

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