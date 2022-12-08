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北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

▲▼南韓首爾梨泰院29日發生慘案，現場救護車鳴笛聲四起。（圖／路透）

▲南韓首爾梨泰院10月29日發生慘案，現場救護車鳴笛聲四起。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間爆發踩踏悲劇，最終導致158人死亡，成為民眾心中難以撫癒的傷痛。豈料，該事件卻反遭北韓（朝鮮）情報單位惡意濫用，成為打資訊戰的媒介，來自北韓的網軍部隊透過偽造南韓政府調查公文的方式，散播惡意程式。

根據《韓聯社》，Google的威脅分析小組（TAG）今（8）日在官方網站上公開一份報告，內文指出來自北韓的網路駭客組織「APT37」在一個標題為「龍山區梨泰院事故應對狀況－2022.10.31（周日）06:00現在」的Word檔案內植入惡意程式，並將該檔案到處散播。

該份檔案文件模仿自南韓中央災難安全對策本部的報告樣本，內文詳細記載梨泰院踩踏慘劇的案發經過、傷亡數據、政府應對措施等。

Google威脅分析小組表示，「該份文件檔案提到2022年10月29日在首爾梨泰院發生的踩踏悲劇，濫用一般社會大眾對該起事故的廣泛關注。雖然仍未具體釐清APT37所散佈的惡意程式，但該組織過去經常散佈Dolphin、Blue Light等惡意程式。」

▲▼北韓駭客組織偽造南韓政府梨泰院事件調查報告公文，散播惡意程式。（圖／翻攝自TAG）

▲北韓駭客組織偽造南韓政府梨泰院事件調查報告公文，散播惡意程式。（圖／翻攝自TAG）

報導指出，ATP37過去經常以金城121、ScarCruft、Red eyes、Group 123等名字，透過資訊安全上的弱點，達到攻擊南韓國防領域關係人士或單位、脫北者團體的目的，該組織2018年曾散佈偽裝成Naver掃毒軟體的手機惡意程式，2019年更透過偽造南韓統一部解釋官方立場的電子郵件，散佈惡意程式。

隨著北韓因發展核武、導彈能力遭到國際施以經濟制裁，為了確保收入來源，北韓駭客組織持續進行非法的網路行動。為此，南韓政府8日上午特別向國內企業發佈警告，表示徵才時需要加強警戒，提防假冒國籍、偽裝身份的北韓勞工。

南韓政府警告，「北韓IT產業技術人才滯留海外各地，他們假冒成其他國籍、偽造身份，從全球IT領域的企業謀求工作，每年賺取數億美元的外匯收入。對於北韓賺取外匯而言，他們所佔的比重愈來愈重要。」

南韓政府認為，這些北韓IT產業人才可能隸屬於北韓軍需工業部、國防省等聯合國安理會的對北韓制裁對象名單，他們須將賺取的收入上繳給所屬單位，以供北韓研發核武與導彈。

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