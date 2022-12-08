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南韓貨運罷工第15天　政府下令鋼鐵、石化司機「強制開工」

▲▼南韓起亞汽車的產製品被迫停在光州機場的跑道上，貨運工會罷工導致物流系統陷入混亂。（圖／達志影像）

▲南韓起亞汽車的產製品被迫停在光州機場的跑道上，貨運工會罷工導致物流系統陷入混亂。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓貨運工會盼永久實施「安全貨運費率制度」，然而南韓政府卻執意推日落條款、且不願擴大實施範圍，在幾經協商破裂後，工會發起全國大罷工。罷工邁入第15天，鋼鐵與石化貨運司機的罷工導致汽車工業、造船業、半導體等核心產業受到嚴重波及，對此南韓政府決定針對鋼鐵與石化貨運下達強制開工令。

根據《韓聯社》，南韓國務總理韓悳洙今（8）日上午召開主持臨時國務會議，審議並通過針對鋼鐵、石化貨運業下達的強制開工令，為繼11月29日針對水泥貨運業首次實施強制開工令後，時隔9天再度下達強制開工令。

韓悳洙表示，「隨著毫無名份的拒絕運送（指貨運罷工）事件邁向長期化，導致各大產業與經濟的損失規模更加嚴重。尤其鋼鐵、石化產品出貨延遲所造成的損害擴及至汽車、造船、半導體等核心產業，未來恐將危及至整個經濟體，若要等候他們自發性地回到工作崗位，情況恐怕相當緊急迫切。」

經濟副總理秋慶鎬也在會議上表示，「持續2周的大規模物流中斷事態，對我國經濟割下了一道非常深的傷痕。此段期間鋼鐵、石化產業貨運罷工，導致價值約2兆6000億韓元的出貨量受到延遲。更令人擔憂的是，一旦出貨延遲事態持續擴大，則更有可能影響生產。」

▲▼南韓國土交通部長元喜龍前往浦項鋼鐵廠視察貨運卡車運行狀況。（圖／達志影像）

▲南韓國土交通部長元喜龍前往浦項鋼鐵廠視察貨運卡車運行狀況。（圖／達志影像）

南韓國土交通部與各地方政府公務員、警察等組成86個聯合調查班，即日起針對6000多名鋼鐵貨運司機、4500名石化貨運司機共1萬餘人，以及相關240間業者（鋼鐵155間、石化85間）進行調查，並下達強制開工令。

鋼鐵、石化貨運司機在獲通報後，一旦未能在隔日凌晨0時返回工作崗位且毫無任何正當理由，恐將面臨駕照或資格證被吊銷30天等行政處分，甚至還得被判處3年以下徒刑、3000萬韓元以下罰金的刑事處罰。

韓悳洙向參與罷工的貨運司機呼籲，「拒絕運送（指貨運罷工）挾持國家經濟、毫無正當名份，應該即刻停止。政府不會向違法行為妥協，將會嚴重究責，必須得斬斷惡性循環。」

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