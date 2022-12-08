酒店辦婚宴收「140元紅包」！新郎怒轟賓客：拜託查清楚價位好嗎

▲婚宴包多少是一門學問。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



實習記者林郁婷／綜合報導

參加婚宴紅包要包多少才不會失禮呢？馬來西亞一名華裔男子就抱怨表示，日前他在吉隆波武吉免登一間酒店舉辦婚禮，結束後清點禮金時發現，有人竟然只包了20令吉（約新台幣140元），讓他忍不住氣得大罵，「我真的拜託你們查清楚價位才包好嗎？」

這名新郎在社團「Tarc Confessions」中發文表示，「大哥，你在XX酒店喝喜酒包RM20？」並曬出一張20令吉的紅包照片，他透露目前一桌的價格已經到1500令吉（約新台幣10500元），而20令吉讓他們虧損很大，紅包普遍行情為150令吉（約新台幣1050元），就算只包50也還太少，何況是20令吉，「我真的拜託你們查清楚價位才包好嗎？」會請人來吃定需要付錢，「這是我們華人幾百年的傳統！」

他還指出，「你可以講我們現實！不現實難道談感情？」感情無法讓這場婚禮免費，「請跳舞不用錢？請魔術表演不用錢？請唱歌lai ban（應為live band）不用錢？」

貼文一出，引發網友兩極意見，有人同樣認為20令吉實在太少確實有些過分，「自己去外面吃飯都10多20塊了，何況是去酒店」、「看場合給紅包就是最起碼的尊重」；不也有人認為婚宴不是賺錢的工具，覺得紅包只是一份心意，「別亂請不熟的朋友來幫你賺錢」、「頂多記得名字，有機會下次還回去」。

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