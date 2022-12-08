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巨乳直播主淚訴家暴！　粉絲「寄210萬現鈔、新iPhone」給她惜惜

▲▼以「Amouranth」作為暱稱的巨乳直播主凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）哭訴遭老公家暴，粉絲直接整疊現鈔支援。（圖／翻攝自推特、Twitch直播）

▲以「Amouranth」作為暱稱的巨乳直播主凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）哭訴遭老公家暴，粉絲直接整疊現鈔支援。（圖／翻攝自Twitch）

記者張寧倢／編譯

美國一名Twitch直播主兼OnlyFans網紅凱特琳，先前在直播中透露自己的丈夫對她家暴，控制她的一切行為，包含穿衣、創作內容與財務狀況，讓她非常痛苦。一名粉絲聽完相當相當不捨，於是寄給她「安慰大禮包」內含7萬美元（約新台幣214萬元）現金、一支新iPhone手機，甚至還有一把電擊槍讓她防身。

▲▼以「Amouranth」作為暱稱的巨乳直播主凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）哭訴遭老公家暴，粉絲直接整疊現鈔支援。（圖／翻攝自推特、Twitch直播）

▲凱特琳身材姣好，曾經是帶動各網路平台「性感浴缸直播」熱潮的先驅者。（圖／翻攝自推特）

根據《太陽報》報導，28歲的巨乳網紅凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）在社群平台上以「Amouranth」作為暱稱，曾經帶動「浴缸直播」風潮的她，在Twitch頻道上擁有超過600萬人追蹤，推特追蹤數高達320多萬，甚至也開設了OnlyFans帳號，讓粉絲可以「付費看更多」。然而，事業前景看好的她在10月一場直播中突然自爆遭丈夫精神虐待，「我基本上是活在一個豪華的監獄裡。」

▲▼以「Amouranth」作為暱稱的巨乳直播主凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）哭訴遭老公家暴，粉絲直接整疊現鈔支援。（圖／翻攝自推特、Twitch直播）

▲凱特琳突然宣布已婚，但自曝遭到丈夫精神虐待。（圖／翻攝自推特）

凱特琳當時透露，丈夫控制了她的銀行帳戶、財務狀況，時常穢言辱罵，要她假裝自己仍然單身繼續做「浴缸直播」賺錢，控制她要穿什麼衣服，並且威脅要傷害她的狗，「燒掉」她的錢，將她的個人物品從陽台上丟出去等等。丈夫身分至今未被公開，但據凱特琳說法，夫妻倆各自都在尋求專業心理協助，她也在找法律顧問協議離婚，種種遭遇讓粉絲們都相當不捨。

▲▼以「Amouranth」作為暱稱的巨乳直播主凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）哭訴遭老公家暴，粉絲直接整疊現鈔支援。（圖／翻攝自推特、Twitch直播）

▲粉絲寄給凱特琳「整疊美金現鈔」和新手機、電擊槍等防身自保所需的物品。（圖／翻攝自Twitch直播）

一名粉絲為了解決她困難的處境，直接寄給凱特琳一箱「安慰大禮包」，裡頭放了好幾疊美金鈔票，總價高達7萬美元（約新台幣214.5萬元），還包含一支iPhone新手機、一把電擊槍、一張安全保鏢服務的名片，以及這位粉絲的來信。信中寫道，手機裡已裝上預付卡，電話號碼只有凱特琳自己知道，保鏢服務也先預繳付費了，有需要直接打電話過去就行。

▲▼以「Amouranth」作為暱稱的巨乳直播主凱特琳（Kaitlyn Michelle Siragusa）哭訴遭老公家暴，粉絲直接整疊現鈔支援。（圖／翻攝自推特、Twitch直播）

▲凱特琳在直播中唸出這位粉絲的來信。（圖／翻攝自Twitch直播）

凱特琳直播開箱時非常感動，她說，這些年來收到了許多匿名粉絲寄的包裹，基本上都是「愛的宣言」，但這位粉絲透過一封信傳達，「這都是給妳的東西，祝妳活得快樂。」裡頭也完全沒有「令人毛骨悚然」的東西或「不舒服」的告白字句，令她留下深刻印象。報導指出，凱特琳和丈夫分居後表示她仍會繼續留在直播界打拚。

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