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美國多快能夠「不依賴」台灣晶片？　英特爾執行長：永遠無法

記者吳美依／綜合報導

台積電6日宣布在美國亞利桑那州的晶圓廠第二期工程開工，預計2026年起生產最先進的3奈米製程技術。其最大競爭對手英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受CNBC訪問時，曾被問及美國「能夠多快不依賴台灣的晶片製造」，他馬上斬釘截鐵地回應「哦，永遠無法。」（Oh, never.）

CNBC節目「財經論談」（Squawk Box）主持人索金（Andrew Ross Sorkin）5月遠赴瑞士，採訪2022年達沃斯世界經濟論壇，在同月23日播出集數中，邀請基辛格討論全球晶片短缺、擴廠計畫、供應鏈平衡及潛在經濟放緩等問題。

▲▼英特爾執行長Pat Gelsinger（基辛格）。（圖／英特爾提供）

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（圖／英特爾提供）

基辛格解釋，晶片產業總會出現生產地點分散的狀況，「我們說的是需要『更平衡的』地理供應鏈」，目前全球晶片生產比例為亞洲80％、歐美20%，若能在2020年代末達到亞洲50%、美國30%、歐洲20%，「我們就會說，這對世界而言是一個很棒的結果，這不是在說我們（生產）要獨立於台灣或亞洲其他部分，而是『平衡』」。

基辛格表示，此想法獲得美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）認可。若能滿足地方供應、強化地方經濟、滿足國家安全需求，大家就能夠安心。重要的是，儘管供應鏈平衡還有需要調整之處，人們仍能夠在當地生產。

▲▼美國總統拜登出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮。（圖／台積電提供）

▲台積電美國亞利桑那州廠移機典禮。（圖／台積電提供）

基辛格樂見拜登政府挹注更多資源，強化亞洲及歐洲的夥伴關係，此事在烏俄戰爭之後更顯重要。他直言，「亞洲對於晶片顯然超級重要」，這同時也突顯業界為何如此堅定，「我們需要地理平衡及靈活供應鏈，如果具備這些，大家對於整體產業結構都會更安心。」

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