秘魯總統想解散國會遭罷免　副總統宣誓就任臨時總統

▲博盧阿爾特宣誓就任為臨時總統。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）在當地時間7日宣布，將暫時解散國會，並將組建一個緊急政府，另從當地時間7日晚上10點起，到隔天凌晨4點實施全國宵禁，不過議員搶先將他罷免，副總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）隨即宣誓就任為臨時總統。

根據《路透社》報導，卡斯蒂略去年7月就職，就已遭國會發動兩次彈劾未成，國會議員無視他解散國會的企圖，繼續推動先前的彈劾計畫，最終以101票贊成、6票反對及10票棄權罷免成功。

審判結果出爐後，現場掀起一陣熱烈歡呼，國會也立即召集博盧阿爾特宣誓就任為臨時總統。祕魯國家警察則在推特發出卡斯蒂略被罷免後坐在警局的畫面，表示已介入並履行職責，但目前不清楚卡斯蒂略是否被拘捕。

Pedro Castillo afrontará ahora a la justicia. Tras dar golpe de Estado fue vacado por el Congreso y luego detenido por la fiscalía. pic.twitter.com/Vn600IrtZk — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022

根據本站先前報導《秘魯總統在「彈劾投票前」解散國會 並實施全國宵禁》，卡斯蒂略就職以來，涉及6起貪汙案而遭到調查，他的家人和政治親信也面臨指控，這位極左翼領導人的政府也陷入混亂，在1年多一點的時間裡，數十名部長被任命、更換、解職或辭職——這給陷入困境的總統帶來更多的壓力。

卡斯蒂略曾是一名教師和工會領袖，他抨擊反對派試圖從上任第一天起，就想罷免他，並指責秘魯總檢察長貝納維德斯（Patricia Benavides）策劃了他所謂的新形式「政變」來反對他。