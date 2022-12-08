三寶雙殺片！重機騎士帥氣超車下秒撞飛單車男　滑行再KO同伴

記者黃翊婷／綜合報導

網路上日前流傳一段車禍影片，一群重機騎士行駛在道路上，沿途不斷超車，其中一人突然向右切，打算超越一輛貨車，沒想到下一秒就撞上路肩的單車騎士，接著連人帶車滑行，再撞倒另一名騎著紅色重機的車友。

▲騎士從右側超車。（圖／翻攝自Twitter／@fabi1985，下同。）

影片中，只見該重機車隊大約由4、5人組成，沿途不斷超車，並在兩條車道之間不停切換，接著，一名騎乘綠色重機的騎士想要超越前方一輛貨車，於是向右側切去，沒想到剛剛超越貨車想要回到原車道，就因為閃避不及撞上路肩的單車騎士，當場連人帶車摔飛出去，還連帶撞倒另一名同伴。

▼▲下秒撞飛單車騎士，又滑行撞倒車友。

這段車禍影片在推特上傳開，有網友根據影片畫面推測，事發地點應該是在哥倫比亞的昆迪納馬卡省。根據《Infobae》報導，昆迪納馬卡省官員隨後也證實確有此事，所幸摔車的3人都沒有受到嚴重傷害。

不過，這起事故也掀起當地人正反意見熱議，有人覺得重機騎士不該在道路上做出危險行為，也有人認為單車騎士不該出現在車流多的路段。當地官員表示，重機騎士的行為非常危險，很多交通事故甚至是死亡車禍，就是因此發生的，他們既是肇事者也是受害者，後續會請相關單位做出相應的規範措施，避免類似的狀況再度發生。