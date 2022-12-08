65年歷史懸案「箱子裡的男孩」　DNA新技術終於找到他身分了

▲費城一名無名男童被發現棄置在森林內紙箱中已經死亡，時隔超過60年，警方終於能找出死者身分。（組合圖／翻攝自America`s Unknown Child／missingkids.org）



記者王致凱／綜合報導

美國賓州費城警方6日宣布，鑑識人員透過最新的DNA技術，終於確認了一起發生在65年前駭人聽聞的兒童箱屍案死者身分。警方沒有公開死者的姓名，但表示目前案件追訴期仍然有效，正積極追查兇手身分，並懸賞2萬美元（約新台幣61.2萬元）獎金。

這起事件發生1957年2月25日，有民眾在費城東北部一處森林中發現一個破舊紙箱，裡面有一具用毛毯包裹住的男童裸屍。根據美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」（National Center for Missing and Exploited Children）的說法，男童年齡約為4至6歲，被發現時身上有多處傷疤，頭髮被人剪下，且生前有營養不良症狀，體重僅13.6公斤。

根據CBS報導，曾經參與案件偵辦，目前已經退休的警官庫爾邁爾（Bob Kuhlmeier）在2021年接受訪談時曾說，男童的死因被認為是鈍器外傷所致。

多年來，警方始終無法確定男童的真實身分，案情也始終無法取得更多進展；由於死者是在紙箱中被人發現，因此又被稱為「箱子裡的男孩」案，為美國1950年代的知名懸案之一，曾經在社會上轟動一時。

案發之後，男童的遺體被轉移到長春藤山墓園安放，由於不知道男童身分，墓碑上只能刻上無名氏。直到2019年，警方辦案人員決定重新挖掘出男童遺體，以便採集更多DNA樣本，並且使用最新技術和現代的家譜數據庫進行比對，追蹤男童的家庭成員下落，間接還原男童身分。

費城警察局6日在新聞記者會上表示，透過鍥而不捨地調查工作和DNA技術分析，警方終於能夠確定這名男童地身分。不過，警方目前還未對外公布男童地真實姓名。警方表示，這起案件是目前費城地區懸而未解時間最長的兒童謀殺案，目前警方正在追查犯人下落，並且懸賞2萬美元獎金鼓勵知情者提供相關訊息。