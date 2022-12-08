　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英首相府：加入CPTPP可望「2022年底前」　如預期完成協商

▲▼「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相府表示，加入CPTPP可望「2022年底前」如預期完成協商。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進入最後協商階段，首相府一名發言人今天告訴中央社，目前協商未遭遇顯著障礙，英方評估今年底前可望如預期完成相關程序。

英國去年2月正式申請加入CPTPP，是這個標榜高標準的多邊自由貿易協定自2018年生效以來，第一個申請加入的非創始國，其申請過程被視為極具指標性，值得其他經濟體申請加入參考。

中國、台灣分別在去年9月16日、22日宣布提出申請加入CPTPP。政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今年6月中旬訪問英國時，曾與英國國際貿易部官員會面，針對CPTPP進行交流。

英國首相府一名發言人今天在一場簡報會回應媒體詢問時說，CPTPP各成員經濟體代表總計約150人目前正在倫敦開會，進行第4輪正式協商。英方評估，在今年底前完成必要程序、達成英方既定的加入CPTPP時程目標，「是非常有可能的」。

這名發言人回應中央社詢問表示，目前協商未遭遇顯著障礙；英方認為，「很有希望」如期完成談判。

媒體關切，原定今年底前出爐的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review）修訂版將延至何時問世。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）11月28日在一場指標性外交政策演說透露，新版報告將在「明年」發布。

首相府發言人指出，新版報告預計明年春季發布。這名發言人告訴中央社，可預期報告的發布時程將配合按慣例於3月公布的新財政年度春季預算計畫。

CPTPP有11個成員經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞；今年的輪值主席是新加坡，明年將由紐西蘭接棒。

CPTPP第6次執委會今年10月上旬在新加坡舉行。會後發布的CPTPP聯合部長聲明提到，作為先例，英國入會申請案對推進協定的高標準規則至關重要；各成員經濟體將依程序處理後續申請案，評估有意加入的經濟體是否有能力符合CPTPP的高標準。

英國新版外交國防安全政策綜合檢討報告是否將增加對中國的分析篇幅、提高中國的安全威脅等級，以及是否將首度提及台灣，都是外界關注焦點。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

ET快訊
獨／時間管理大師！廖科溢再被爆料　B女半年為他墮胎2次
年紀輕輕不想愛愛？　有10習慣「性慾狂被撩」
北京宣布「最新防疫政策」！
分手Wendy！孫生首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

秘魯總統在「彈劾投票前」解散國會　並實施全國宵禁

65年歷史懸案「箱子裡的男孩」　DNA新技術終於找到他身分了

英首相府：加入CPTPP可望「2022年底前」　如預期完成協商

德國親俄極右「復辟帝制」組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬元「度過寒冬」　採購緊急發電設備

歐盟就中國對「立陶宛貿易限制」和專利議題　告上WTO

路透：歐盟將禁止Meta「未獲同意」利用個資投放廣告

時代2022年度風雲人物公布　澤倫斯基和「烏克蘭精神」

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

遭威脅「再弄黑道就開槍」　王鴻薇親報案：已申請隨扈

高雄酒店大臨檢！爆乳長腿妹通通站一排　驚見超「兇」世足裝

秘魯總統在「彈劾投票前」解散國會　並實施全國宵禁

65年歷史懸案「箱子裡的男孩」　DNA新技術終於找到他身分了

英首相府：加入CPTPP可望「2022年底前」　如預期完成協商

德國親俄極右「復辟帝制」組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬元「度過寒冬」　採購緊急發電設備

歐盟就中國對「立陶宛貿易限制」和專利議題　告上WTO

路透：歐盟將禁止Meta「未獲同意」利用個資投放廣告

時代2022年度風雲人物公布　澤倫斯基和「烏克蘭精神」

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

貿協2022年亞太商機日歲末壓軸　465場洽談估商機5千萬美元

爆乳田慎節高喊「其實我姓顏！」釣出一票人認錯：好的，田議員

北市公寓「頂加凌晨陷火海」　民眾靠窗呼救

秘魯總統在「彈劾投票前」解散國會　並實施全國宵禁

雲警威力掃黑KTV、酒店、小吃部　3天查獲81人移送

日本將確保反擊「敵方基地」能力　研擬美日聯合運用計畫

館長認證「支持民進黨最丟臉」是年輕人共識　繼續打他只會掉選票

65年歷史懸案「箱子裡的男孩」　DNA新技術終於找到他身分了

妹子逛好市多「隨手1舉動」驚覺推車有危險！資深會員：收據很重要

英首相府：加入CPTPP可望「2022年底前」　如預期完成協商

神明結婚！隊伍台中赴雲林　廣澤尊王循古禮娶妙應仙妃

國際熱門新聞

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

德親俄復辟帝制組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

歐盟就中國對立陶宛貿易限制和專利議題告上WTO

20歲孕婦遭「剖腹取嬰」棄屍　胎兒倖存

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　警查真相太驚人

時代風雲人物：澤倫斯基和烏克蘭

她慘摔「下體爆血」　醫院裡20人輪流看陰道

學網紅「眼睛染色」　結果腫成豬頭

蜜月新娘慘死！尪害翻車目睹妻斷氣崩潰

女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館　前晚多P開房同歡

更多熱門

相關新聞

拜習蔡銳氣重挫　蔡英文受傷最重

拜習蔡銳氣重挫　蔡英文受傷最重

近月美中台關係發生劇烈變化，美國總統拜登與蔡英文總統在期中選舉後都成跛腳總統，中國領導人習近平在二十大後本來氣勢最強，但「白紙運動」爆發後也受傷。由於美中兩國國力雄厚，底子足，雖受到重挫，但仍是超級強國。不過，台灣領導人蔡英文總統在選舉慘敗，國際情勢卻更嚴峻，讓她一個頭兩個大。

與戴琪談「台美21世紀貿易倡議」　鄧振中：會議時間地點維持彈性

與戴琪談「台美21世紀貿易倡議」　鄧振中：會議時間地點維持彈性

澳總理不挺台加入CPTPP？　經長：澳洲立場仍支持我爭取入會

澳總理不挺台加入CPTPP？　經長：澳洲立場仍支持我爭取入會

澳總理不挺台加入CPTPP？外交部回應了

澳總理不挺台加入CPTPP？外交部回應了

英國貿部副部長訪台　蔡英文：盼促簽貿易協定

英國貿部副部長訪台　蔡英文：盼促簽貿易協定

關鍵字：

CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

年紀輕輕不想愛愛？有10習慣「性慾狂被撩」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

女星嫁總裁「住月租22萬豪宅」！

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面