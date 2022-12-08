德國親俄極右「復辟帝制」組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

▲德國親俄極右「復辟帝制」組織意圖政變，遭到警方逮捕。（圖／路透，下同）



文／中央社

德國警方7日一早兵分多路突襲極右派運動「帝國公民」成員並逮捕25人，他們疑似計劃攻擊德國國會、推翻德國政府，被捕者包含俄羅斯人。俄駐德大使館否認與這類組織有關。

法新社與路透社報導，德國聯邦檢察官發布聲明表示，警方出動包含反恐精銳小組共3000多名警力，在境內11個邦及奧地利與義大利共130多處發動搜索行動。德國媒體形容，這堪稱德國史上最大規模對抗極端主義分子的警方行動。

法新社報導，德國檢方指出，這波突襲鎖定據信是「帝國公民」（Reichsbuerger）運動的成員，他們疑似「已做出具體準備，要以一小群武裝人士強行闖入德國國會」。

檢方還說，被捕者遭控「至少在2021年11月底前，形成一個恐怖分子團體，目標是推翻德國現有國家秩序、以他們自己的國家類型取而代之」。

「帝國公民」運動成員包括新納粹主義者、陰謀論理論家及槍枝熱衷者，共通點是拒絕承認現代德國共和國的合法性。長期以來，這些人被視為只是不滿現狀及思想古怪人士，但近幾年這個運動愈來愈走極端，如今已被視為日益強大的安全威脅。

德國檢方表示，這群準備犯案的恐怖分子採取的行動，包括取得武器、招募新員及教授射擊，且招募對象主要鎖定軍警人員。

德國軍事保安局（Military Counter-Intelligence Service，BAMAD）的一名發言人告訴路透社，受到相關調查的人士當中，包括一名德國陸軍特種部隊指揮部（Special Forces Command，KSK）現役軍人，及若干名後備軍人。

Es ist richtig, dass der Staat hart gegen Extremisten vorgeht. Seien wir aber auch ehrlich: Die Pläne der "Reichsbürger" für einen Putsch sind abenteuerlich und - Gott sei Dank! - nicht umsetzbar. Nebeneffekt: Der Vorgang überlagert nun Illerkirchberg ... https://t.co/hsJryeBky5 — Prof. Dr. Martin Wagener (@martin_wagener) December 7, 2022

「帝國公民」運動追隨者普遍相信納粹統治下的德意志國（German Reich）持續存在。德國國內情報單位估計，這個運動約有2萬名支持者，其中2000多人被認為可能採取暴力行動。

德國檢方指出，預謀犯案的這群恐怖小組人士相信「帝國公民」與「匿名者Q」（QAnon）等陰謀論，且「強烈深信」德國現在受到「深層政府」（deep state）統治，必須加以推翻。

他們還據信已指定好推翻政府後，由一位名叫海恩瑞希十三世P.R.（Heinrich XIII P.R.）的人擔任德國新領導人，他在今天的行動被捕。檢方表示，他先前已尋求與俄羅斯官員接觸來討論政變後德國的「新國家秩序」，但「沒有跡象顯示接觸人士正面回應他的要求」。

被捕者當中還包括一位名叫維泰利B.（Vitalia B.）的俄羅斯女子。根據檢方說法，她疑似協助嫌犯與俄國官員接觸。

數家俄羅斯通訊社報導，俄國駐柏林大使館今天則表示，俄國在德國的外交官及使館人員並未與德國的恐怖分子團體或其他非法實體保有聯繫。

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