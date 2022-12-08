孟耿如吐育兒苦水　南投縣衛生局籲重視孕產婦身心健康

▲孟耿如發文吐育兒苦水掀熱議。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

記者高堂堯／南投報導

藝人孟耿如日前在臉書提及育兒的辛苦，坦言老公黃子佼工作較忙，照顧孩子的責任多半落在她身上，長期下來身心俱疲，引來黃子佼回應「自己平常也會一打一分擔育兒、但妻子有時會自己逞強顧小孩」澄清；南投縣衛生局提醒在少子女化和疫情影響之際，孕產婦女的身心健康狀況更需多加關注與留意，以期達到母嬰健康的目標。

黃子佼日前表示，孟耿如不捨錯過孩子成長的時刻，有時會選擇讓保母休息，自己逞強顧小孩，加上其他副業纏身，才會壓力到達極限，直播中還原妻子爆發始末，坦言孩子出生後很多事情改變，「我不快樂，但我很幸福。」

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▲▼南投縣社區心理衛生中心在本月推出「好孕好FUN心」活動，歡迎孕產婦及家屬一起響應。（圖／南投縣政府提供，下同）

而少子化導致我國人口數呈現下降趨勢：依據南投縣政府主計處統計資料，全縣人口數從101年底至110年底減少3.53萬人，減幅達6.79%；另在疫情造成人際關係疏離、經濟不景氣時，縣府衛生局提醒，民眾針對生產及育兒問題，特別是可能會影響到胎兒發展的孕產婦女身心健康狀況，皆須進一步重視。

南投縣社區心理衛生中心心理師鄭群達表示，婦女不論在孕期或生產後皆有增加憂鬱情緒的風險與可能，特別是本身有職業者，需同時承受面對因懷孕賀爾蒙改變所導致的身心變化、工作負荷、生產後的身體耗能和育兒照顧等多重壓力，若無積極關懷與介入，很可能發生產前或產後憂鬱症。

衛生局長陳南松指出，南投縣社區心理衛生中心在本月推出「好孕好FUN心」活動，關懷婦女孕期及產後的身心健康，藉此讓孕產婦女及其家屬能瞭解孕產婦憂鬱的相關概念與心理健康照護，以及在需要時如何尋求資源協助；「好孕好FUN心」孕產婦紓壓手作課程暨心理健康講座相關資訊，可至南投縣社區心理衛生中心FB粉專瀏覽與追蹤。