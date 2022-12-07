歐盟就中國對「立陶宛貿易限制」和專利議題　告上WTO

▲歐盟為中國對立陶宛施加貿易限制，告上WTO。（圖／路透社）

文／中央社

歐洲聯盟（EU）今天升高和中國的爭端，向世界貿易組織（WTO）請求成立爭端解決小組，審理中國對立陶宛的貿易限制，以及歐盟專利所有權人的追索權。

歐盟執委會發表聲明說，「在這兩起案件中，中國的措施對歐洲商業造成高度傷害」，立陶宛的案子則對歐洲內部市場運作造成衝擊。

中國是歐盟最大的貿易夥伴，在WTO爭端解決機制嚴重弱化之際，這起訟事將對WTO帶來棘手的挑戰。

立陶宛因為加強和台灣的關係，遭中國施加貿易限制。北京當局否認對立陶宛採取脅迫措施。

但自中國當局開始阻撓立陶宛進口後，過去一年來，立陶宛對中國出口大幅減少80%。

歐盟執委會表示，中國今年2月以衛生因素為由，對立陶宛的酒類、牛肉、乳製品、木材、泥炭和小麥祭出禁令，師出無名。

歐盟執委會今年稍早和中國進行諮商，但無疾而終。

至於在專利方面，中國法院在2020年8月的裁定，阻止歐盟高科技專利所有權人在歐洲法院保護他們的智慧財產權。

歐盟執委會指出，中國製造商利用這些禁訴令，施壓要求專利所有權人，賦予他們便宜取得歐洲技術的管道。

WTO的爭端解決機構將在20日討論歐盟提出成立小組的要求。中國可以反對，但歐盟可以重新提出要求，之後小組將於明年1月30日成立。

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