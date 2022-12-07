時代2022年度風雲人物公布　澤倫斯基和「烏克蘭精神」

▲烏克蘭總統澤倫斯基造訪赫爾松時唱國歌。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國《時代》（Time）雜誌7日公布2022年度時代風雲人物人選，結果由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和「烏克蘭精神」被評為2022年度風雲人物。

《時代》雜誌總編輯輯費森陶（Edward Felsenthal）在推特上發文表示，將澤倫斯基和「烏克蘭精神」共同評選為年度風雲人物，是為了「證明勇氣也能夠如同恐懼一樣具有感染力，為了激勵人們團結起來捍衛自由，同時為了提醒全世界民主與和平的脆弱。」

For proving that courage can be as contagious as fear, for stirring people to come together in defense of freedom, for reminding the world of the fragility of democracy—and of peace—Zelensky & the spirit of Ukraine are @TIME’s 2022 Person of the Year. https://t.co/oDukoxIxU3 pic.twitter.com/D4tbqvWKHE — Edward Felsenthal (@efelsenthal) December 7, 2022

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在今年2月以「非軍事化、去納粹化」為由發動俄軍入侵烏克蘭，俄烏全面戰爭爆發，儘管在戰爭初期外界不斷呼籲澤倫斯基提早疏散至安全地點避難，但澤倫斯基堅持留在首都基輔，帶領國防軍將士和烏克蘭全國共同對抗侵略者。澤倫斯基曾表示，「他不會躲起來，也不懼怕任何人」。

《時代》雜誌在網站上寫道，「無論烏克蘭之戰讓人感到充滿希望或是恐懼，澤倫斯基都以人們數十年未見的方式激勵了全世界，在2月24日俄國扔下炸彈的幾星期內，他決定不逃離基輔，而是選擇留下爭取支援，這具有決定性意義。」

《時代》雜誌編輯室每年都會選出年度風雲人物，旨在選出過去一整年對全球產生重大影響力的人；《時代》雜誌過去曾表示，年度風雲人物的評選標準是「對新聞或我們的生活產生最大影響的人，無論這影響是好是壞。」2021年度的《時代》年度風雲人物為特斯拉公司創辦人馬斯克（Elon Musk）。

美國電視節目《今日》（Today）先前曾公布今年度的《時代》年度風雲人物候選名單，除了澤倫斯基之外，還包括中國國家主席習近平、美國最高法院、特斯拉創辦人馬斯克、美國聯邦眾議員錢尼（Liz Cheney）、亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪（MacKenzie Scott）、伊朗示威者、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、美國財政部長葉倫（Janet Yellen），以及美國槍械安全倡議者。