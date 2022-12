時代2022年度風雲人物公布　澤倫斯基和「烏克蘭精神」

▲烏克蘭總統澤倫斯基造訪赫爾松時唱國歌。(圖/路透)



記者王致凱/綜合報導

美國《時代》(Time)雜誌7日公布2022年度時代風雲人物人選,結果由烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)和「烏克蘭精神」被評為2022年度風雲人物。

《時代》雜誌總編輯輯費森陶(Edward Felsenthal)在推特上發文表示,將澤倫斯基和「烏克蘭精神」共同評選為年度風雲人物,是為了「證明勇氣也能夠如同恐懼一樣具有感染力,為了激勵人們團結起來捍衛自由,同時為了提醒全世界民主與和平的脆弱。」

For proving that courage can be as contagious as fear, for stirring people to come together in defense of freedom, for reminding the world of the fragility of democracy—and of peace—Zelensky & the spirit of Ukraine are @TIME’s 2022 Person of the Year. https://t.co/oDukoxIxU3 pic.twitter.com/D4tbqvWKHE