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時代2022年度風雲人物公布　澤倫斯基和「烏克蘭精神」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基造訪赫爾松時唱國歌。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基造訪赫爾松時唱國歌。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國《時代》（Time）雜誌7日公布2022年度時代風雲人物人選，結果由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和「烏克蘭精神」被評為2022年度風雲人物。

《時代》雜誌總編輯輯費森陶（Edward Felsenthal）在推特上發文表示，將澤倫斯基和「烏克蘭精神」共同評選為年度風雲人物，是為了「證明勇氣也能夠如同恐懼一樣具有感染力，為了激勵人們團結起來捍衛自由，同時為了提醒全世界民主與和平的脆弱。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在今年2月以「非軍事化、去納粹化」為由發動俄軍入侵烏克蘭，俄烏全面戰爭爆發，儘管在戰爭初期外界不斷呼籲澤倫斯基提早疏散至安全地點避難，但澤倫斯基堅持留在首都基輔，帶領國防軍將士和烏克蘭全國共同對抗侵略者。澤倫斯基曾表示，「他不會躲起來，也不懼怕任何人」。

《時代》雜誌在網站上寫道，「無論烏克蘭之戰讓人感到充滿希望或是恐懼，澤倫斯基都以人們數十年未見的方式激勵了全世界，在2月24日俄國扔下炸彈的幾星期內，他決定不逃離基輔，而是選擇留下爭取支援，這具有決定性意義。」

《時代》雜誌編輯室每年都會選出年度風雲人物，旨在選出過去一整年對全球產生重大影響力的人；《時代》雜誌過去曾表示，年度風雲人物的評選標準是「對新聞或我們的生活產生最大影響的人，無論這影響是好是壞。」2021年度的《時代》年度風雲人物為特斯拉公司創辦人馬斯克（Elon Musk）。

美國電視節目《今日》（Today）先前曾公布今年度的《時代》年度風雲人物候選名單，除了澤倫斯基之外，還包括中國國家主席習近平、美國最高法院、特斯拉創辦人馬斯克、美國聯邦眾議員錢尼（Liz Cheney）、亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪（MacKenzie Scott）、伊朗示威者、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、美國財政部長葉倫（Janet Yellen），以及美國槍械安全倡議者。

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