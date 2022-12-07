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潮牌合作落空還結怨　貴婦創辦人挨告喊冤：幫公司賺大錢

▲▼服飾品牌HOII負責人林少萍被合夥人指控涉嫌背信，出庭喊冤請法官還她清白。（圖／記者黃哲民攝）

▲服飾品牌HOII負責人林少萍被合夥人指控涉嫌背信，出庭喊冤請法官還她清白。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣知名女裝品牌iROO因涉造假產品防曬係數，負責人劉本謙今年（2022年）10月被檢調約談交保300萬元後，質疑遭前合夥人林少萍挾怨檢舉誣陷，林女因被起訴背信罪嫌，今到台北地院出庭，否認A走與劉男的合夥收入，堅稱賣自己品牌服飾無罪，更已幫合夥公司與股東賺錢，請法官還她清白，但劉男委任律師聲請檢方追加起訴林女涉犯詐欺取財罪嫌並限制出境、出海，法官諭知擇期再開庭。

林女開完庭受訪喊冤，否認本案所有指控，強調檢方偵辦時沒傳喚她給她說明機會就起訴，她覺得很委屈，至於是不是她檢舉劉男的服飾產品標示不實，林女表示：「不要說是我檢舉的，一定是不好的人家才會檢舉，所以自己做的事情自己承擔，沒有人陷害你，你要為自己做的事情負責。」

林少萍本身經營服飾品牌HOII（后益），曾邀台灣藝人張鈞甯與對岸女星范冰冰代言，也是知名潮牌，林女常上網分享自身奢華生活，堪稱貴婦。2017年初，林女和經營iROO的依洛公司負責人劉本謙各出500萬元創立茂晴公司，計劃推出全新時尚品牌開發機能服飾商品，後來卻生變。

劉本謙指控，茂晴花大錢邀藝人宣傳，市場反應熱烈，營收卻不成正比，清查發現，林女依約應負責茂晴的行銷業務，卻私自將茂晴所設計的服飾樣板交給其他公司製作，再由林女名下2家公司賣錢，變相A走應屬茂晴的營收高達9556萬餘元，台北地檢署今年7月起訴林女涉犯背信罪嫌。

北院今開庭時，法官反覆訊問如何確認林女名下公司出口的HOII時尚款服飾，是盜用茂晴設計的樣板，以及如何認定不法所得高達9556萬餘元，公訴檢察官和劉男委任律師頓住，表示2周內會提出完整表列與相對應數據。

林女不認罪，強調和劉男是朋友也是股東，合作就是以公司賺錢為目標，她在2年間讓茂晴營收超過資本額的4倍，股東領到分紅早已高於投資款，她的公司還以遠低於市價的價格賣原料布給茂晴，讓茂晴節省2億餘元成本，雙方糾紛主因在於談不攏新品牌要專賣服飾或者跨足美容用品等問題，以致遲遲無法註冊新的時尚品牌。

林女聲稱，為了讓茂晴趕快有營收、達成劉男設定的股票上市目標，所以雙方講好敲定新品牌前，先賣HOII的產品，HOII會從依洛提供的設計中挑選適合的商品生產銷售，若是HOII本身不做的商品、例如裙子，就由劉男去找廠商代工，目的都是讓茂晴有東西賣，但就算雙方開始合作，HOII仍持續自行設計商品，絕非檢方起訴所稱只有9款。

至於法官試圖查明合約文字與林女供述有所不同部分，林女聲稱，當初由劉男的依洛公司法務提供合約，她沒注意文字差異，單純覺得可以做的事就趕快做，茂晴沒有自己的法務人員。

劉男委任律師主張林女辯詞不實，並指林女涉嫌隱瞞茂晴財報，宣稱願買下劉男持有的茂晴49%股權，以致劉男誤判淨值下跌而低價將股權都賣給林女，據此聲請檢方追加起訴林女涉犯詐欺取財罪嫌，且林女擁有澳洲國籍、在澳洲置產，建請限制林女出境出海，防止逃亡與惡意脫產，法官諭知擇期再開庭。

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