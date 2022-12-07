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民主黨奪下參議院！喬治亞州議員50.8％得票率險勝　保住絕對多數

▲▼民主黨籍現任聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）。（圖／路透）

▲民主黨籍現任聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國期中選舉於11月舉行，而喬治亞州的結果於6日出爐，民主黨籍現任聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）以50.8％的得票率，取得參議院的最後一個席次，讓民主黨保住多數位置。

美國期中選舉於11月舉行，但喬治亞州因沒有任何候選人拿到超過50％的選票，因此需再次進行投票，最後華諾克以50.8％比49.2％的得票率，擊敗共和黨籍的沃克（Herschel Walker），讓民主黨以51席成為參議院絕對多數，共和黨則拿下49席。

▲▼喬治亞州參議院共和黨籍候選人沃克（Herschel Walker）。（圖／路透）

▲喬治亞州參議院共和黨籍候選人沃克（Herschel Walker）。（圖／路透）

現年53歲的華諾克是喬治亞州現任議員，他2021年首次當選後，成為當地首位非裔參議員，他向選民表達感謝時提到，他和非裔民權領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King）是同一個教會，而他的母親是1950年代替人「摘取（picking）棉花」長大的，「現在她幫助選擇（pick）了自己的小兒子成為參議員。」

共和黨籍的沃克是一名政治素人，也是美國前橄欖球明星，他在選前接受了前總統川普的站台力挺，現在也加入了「川普力挺失敗」的候選人行列。

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美國期中選舉喬治亞州參議院北美要聞民主黨

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