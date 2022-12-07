美國防授權法案協商定案　5年供台100億美元軍援

▲美國國會6日公布國防授權法定案版本，未來5年提供台灣100億美元軍援。圖為美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國國會今天晚間公布協商定案版國防授權法案，計劃未來5年提供台灣100億美元軍援，且將優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣。法案也呼籲美台舉行聯合軍演，指對提升戰備有益。

耗費數個月協商，參、眾議院軍委會領袖今晚公布2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）協商定案版本，總預算高達8580億美元（約新台幣26兆5250億元），較2022年度多出約800億美元。

面對台海情勢日益升高，加上俄烏戰爭讓美方更加重視台灣安全，2023年度國防授權法案納入9月14日通過參院外委會的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）部分條文，整體涉台部分罕見超過50頁。

根據軍委會提供的定案版本，法案授權美國國務院於2023年至2027年期間，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另授權提供台灣20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）直接貸款。

此外，法案也授權美國總統為台灣打造「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，且不得以包裹出售為由延遲處理。

法案也以「國會意見」（sense of Congress）指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的一大重要元素，呼籲邀請台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演。

法案表示，自總統蔡英文2016年當選以來，中國政府對台灣發動聯合行動，試圖在外交、經濟及軍事上削弱台灣；為了確保美國利益及維繫台灣人民決定自身未來的能力，有必要強化台灣外交、經濟與領土空間。

法案也強調，美國當初與中國建交的決定，是建立在台灣未來會以和平方式解決的期待上，但中國對台作為越來越具脅迫性及侵略性，違背美方的期待。

軍委會領袖透過新聞稿表示，希望國會兩院能儘速通過國防授權法案。路透社指出，法案預計本月底前會獲參、眾議院通過，屆時將能遞交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。