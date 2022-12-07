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環評卡10年！國道7號23公里總經費1357億　「暴增741億」原因曝

▲▼ 總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆召開國7協調會，盼中央、地方加速合作，務必在2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道七號高雄路段計畫延宕超過十年，在中央地方催促下，環評大會審議於今年9月28日正式通過，若順利最快2026年底動工，有機會在2028年分階段完工通車。不過，23公里路線最初總經費預估為615.5億元，但根據最新估算，經費暴增741億，達到1357億元，高公局也說明原因。

為縮短國道七號計畫審議、設計及施工期程，有效改善港區周邊交通狀況，立委賴瑞隆昨邀集小港區公所謝水福區長、交通部黃勝興簡任技正、高速公路局陳國隆副局長、高雄市政府交通局、工務局等人召開協調會。他要求中央地方合作加速各項審議、設計及用地取得作業，務必在2028年分段完工通車，確保人民生命財產安全。

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▲▼ 總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國7沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於仁武區附近銜接國道10號，設置7座交流道，和市區道路、台88快速道路串連，全長約23公里。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通部黃勝興簡任技正指出，國道七號高雄路段計畫自高雄市南星路起，沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於仁武區附近銜接國道10號，設置7座交流道，和市區道路、台88快速道路串連，全長約23公里，總經費1357億元。

不過，根據最初的規劃，國道7號總經費僅為615.5億元，如今費用暴增741億，達1357億元，對此，高公局規劃科進一步指出，因為國7時間拉得比較長，當時的時空條件背景已跟現在不一樣，615.5億已是10年前的費用，主要在於現在原物料等費用都全面上漲，加上環評有新增要求的事項，這些部分都會增加經費。另外，最新費用也更加細緻化，估算上越算越細，也會導致總經費增加。

後續將由國發會召開審查會議及專案小組會議，彙整各單位意見，請交通部及高公局修正後，送交國發會大會審議通過後，再陳報行政院，預計於2023年6月前完成核定，進入用地取得及工程設計階段。

交通部高速公路局陳國隆副局長則指出，國七工程設計作業將加快速度，明年初啟動設計、預計於2025年完成設計流程及審議。

▲▼ 總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

用地取得則待行政院通過建設計畫案後，辦理用地取得作業，包含確定用地範圍、劃定路權、啟動都市計畫變更及非都程序，將加速於半年內取得基本設計路權圖、並舉辦公聽程序、彙整民眾意見，並於2023年底興辦事業計畫書及路權圖核定。2025年上半年完成後用地取得作業，進入施工階段，工期50個月，若順利最快2025年底動工，有機會2028年分階段完工通車。

高雄市政府交通局陳榮輝簡任技正表示，市府會全力協助各項工作，盡力地主溝通協調，縮短用地取得作業流程。技術面則提供高公局貨櫃車專用道設計圖資，以作為國道七號落墩、工程設計與貨櫃車專用道計畫加速有效整合，縮短國道七號工期。貨櫃車專用道預計於2024年初完工，短期將分流大小車、紓解七櫃啟用後貨櫃車流。

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