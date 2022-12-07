布林肯：對美國國家利益來說　台灣比烏克蘭更重要

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報日前報導，美國軍援烏克蘭大量武器對抗俄軍，造成對台軍售延遲交貨情況惡化。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，他不能談論武器系統相關問題，但「對美國國家利益來說，台灣比烏克蘭更重要」。

CNN報導，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）前陣子針對上述對台軍售的報導致函布林肯表達擔憂。面對記者問及此事，布林肯反駁霍利的觀點。

「對美國國家利益來說，台灣比烏克蘭更重要」，布林肯在記者會上表示，中國正密切關注烏克蘭局勢，以及美國、世界各國對俄羅斯侵略行為的反應，北京政府也看到各國團結起來，確保烏克蘭擁有防衛所需武器，向俄羅斯加大施壓力道以終結其侵略行動，同時也確保北約加強防禦能力，防止侵略行動蔓延，「我認為這必然會影響中國對未來以及對台灣議題的看法」。

布林肯也重申，美國決心維護台灣海峽和平穩定，且對烏克蘭的大力支持將有助此事，並非妨礙。

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