人妻好亂！約砲「高潮慘死」被小王發現遺體　老公才知戴多頂綠帽

▲人妻與背包客約砲「高潮慘死」，被小王發現遺體，老公才知遭戴多頂綠帽。（圖／翻攝自《澳洲新聞網》）

圖文／鏡週刊

澳洲一起命案近日進行判決，但這起事件中，卻意外爆出死者的私生活極度淫亂，不只是一名人妻，她還在外頭出軌「小王」，更是一名性工作者，與陌生男子約砲和性交易。

據《澳洲新聞網》報導，事發在2020年，當時49歲人妻張靜愛（Jingai Zhang，音譯）與一名來澳洲旅遊的27歲德國背包客皮克（Tobias Pick）有了交集。據皮克說法，當時他戴著女友來澳洲旅遊，但後來認識了張靜愛。

皮克說，他第一次有付錢找張靜愛做愛，不過當時張靜愛想玩更刺激的窒息式性愛，卻被皮克拒絕。之後某日皮克和女友吵架，心情極度糟糕，於是再度找上張靜愛，這次兩人就在塔斯馬尼亞州大玩特玩，並體驗窒息式性愛。一開始皮克用手掐住張靜愛的脖子，但後來兩人變換體姿，形成「女前男後」的姿態，這時張靜愛把裙子遞給皮克，讓皮克「從後面來」。

▲老公賽蒙斯說，不知張靜愛在外面有小王，還和陌生男約砲。（翻自《澳洲新聞網》）

這時皮克用裙子勒住張靜愛的脖子，但皮克越拉越用力，沒有注意到張靜愛已經無法呼吸。結果就在兩人最高潮之際，皮克一個手勁，真的把張靜愛勒到窒息。皮克看到張靜愛當場慘死，嚇到不行，於是拿走她的2400澳元（約新台幣5萬元）和手機，之後把她的手機扔到一處河中。最後張靜愛的「小王」男友發現她的遺體，進而揭露這起案件。

張靜愛的老公賽蒙斯（David Simmons）說，妻子張靜愛平時非常善良，時常關心他人。但賽蒙斯也說，直到發生這起事件，他才知道張靜愛在外面還有男友，也是一名性工作者。另一方面，該案在本周二進行宣判，皮克被判5年徒刑。

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