　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022年第六屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽　一球入魂12／7開打

▲第6屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽，7日開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲第6屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽，7日開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年第六屆曾紀恩盃全國三級棒球賽，經屏東縣政府與屏東縣體育會棒球委員會緊鑼密鼓的籌備，於7日至21日舉行；今(7)日在屏東縣立棒球場舉行開幕儀式，邀請中華職棒名將詹智堯出席。

詹智堯為屏東土生土長的屏東球員，三級棒球皆在家鄉發展，可說是屏東一手培養出的球星。他於今年光榮引退，在一生幾十載的努力之下圓滿整個棒球生涯，不但代表我們屏東的棒球精神，也最能代表屏東傳承我們曾紀恩先生一生懸命的球魂。

▲第6屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽，7日開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲第6屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽，7日開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

體發中心表示，曾紀恩先生在屏東職教期間，致力耕耘屏東棒球基層，打造出北華興、南美和的響亮名號，為屏東縣立下諸多赫赫戰功，也曾多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽，多次獲得優異成績，並為國家培訓出許多知名棒球選手，因此榮獲政府頒發「二等景星勳章」，為目前體育界中最高榮譽獲得者。

屏東縣素來作為體育大縣，亦在曾教練精神的傳承之下，代代培育出像旅日球星王柏融、陳韻文、王溢正及潘威倫等諸多知名賽場名將，對於國內棒球的發展，也絕對是功不可沒。

本屆有國小、國中及高中三組超過100隊伍、逾2500位隊職員參與；不乏全國性重點三級棒球強隊，比賽精彩可期。

這次賽事將由智林體育台於屏東縣立棒球場以及台糖棒球場配設轉播服務，將球員精湛的球技表現呈現大家面前，若無法到場為大家加油的朋友，也歡迎關注智林體育台的Youtube以及Facebook，每日準時直播。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
利菁結婚20年突爆「婚姻危機」！　主動和老公提離婚
快訊／北市旅館雙屍！　25、26歲男陳屍房內
拜登點名台積電照顧「這個小客戶」！　台下秒噴笑
她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元　慘了！最高罰1000萬
快訊／認定論文抄襲！　國民黨議長碩士學位遭撤銷
快訊／徐國勇請辭獲准　內政部長由花敬群代理
韓星級里長點名「我婆紫渝」！　粉絲見1句話驚呆
快訊／大批警力攻堅詐騙集團！　突擊畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎　新竹市獲7項大獎肯定

斗六警用心經營勤區　賴立祥獲頒全國績優警勤區

2022年第六屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽　一球入魂12／7開打

台南市民請注意！　27處科技執法4天告發7199件

「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」　12／11成果發表

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

微型電動二輪車新制上路！　防制交通事故　屏東警祭6大策略

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

優化兒童就醫　瑞信贊助屏東榮民總醫院兒童門診友善醫療環境

南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府：尊重原創藝術智慧

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎　新竹市獲7項大獎肯定

斗六警用心經營勤區　賴立祥獲頒全國績優警勤區

2022年第六屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽　一球入魂12／7開打

台南市民請注意！　27處科技執法4天告發7199件

「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」　12／11成果發表

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

微型電動二輪車新制上路！　防制交通事故　屏東警祭6大策略

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

優化兒童就醫　瑞信贊助屏東榮民總醫院兒童門診友善醫療環境

南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府：尊重原創藝術智慧

吳怡農負面聲量暴漲　2天竄升逼近8千則

免費吃早餐！12月住星級飯店「下殺2.8折」　加購高鐵票再打7.5折

曾被德儀踢出　張忠謀：「25年前美國惡夢、如今夢想成真」

米可白怕吻戲求救他主動點　大讚楊子儀「一次到位」

民進黨檢討敗選原因　本周開始辦3座談全面檢討

詐騙車手老婆騙警「他不在」　房間傳世足分析影音…被請「出櫃」

「找什麼人坐哪個位置」　綠委批：民進黨搶短線操作徒增困擾

食農好好玩／肉桂控必訪！彰化「279農場」香草秘境　手作精油噴霧

桃園跨年卡司曝！韓國女團「VIVIZ」壓軸演出

玄彬當爸後近況照公開　致命側顏＋全白造型網一看暴動

從盤底蠕動冒出的怪奇生物 義大利麵的療癒「生長紀錄」

地方熱門新聞

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

桃園議會審112年總預算　綠營退回重審失敗

桃園112年總預算是否重審？　兩議員互槓

桃青新創菁英年會　首創VIP制

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台南市議會國民黨團力挺李文俊連任

南警交通執法獲頒金安獎表揚

台南市27處科技執法4天告發7199件

為了逼債12人打死欠債男二審駁回上訴

顏維廷榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

捐贈南消滅火毯及救助器材

2022縣市幸福指數大調查　「這城市」施政滿意度六都之冠

深夜改裝車「炸街」擾民　里港警監環聯手打擊

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

更多熱門

相關新聞

英國時尚大獎獲獎名單

英國時尚大獎獲獎名單

2022英國時尚大獎 （The Fashion Awards）於5日在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行，該獎項旨在表彰在這一年中為時尚界做出最傑出貢獻的人。而年度設計師大獎由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli拿下。

北市里長白米賄選　遭約談5萬交保

北市里長白米賄選　遭約談5萬交保

北市里長涉白米賄選　檢警10路搜索

北市里長涉白米賄選　檢警10路搜索

福建海青節向台青發佈1756個職缺

福建海青節向台青發佈1756個職缺

NIKE「穿越時空」大亂鬥

NIKE「穿越時空」大亂鬥

關鍵字：

詹智堯曾紀恩盃全國三級棒球賽2022屏東縣立棒球場

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

快訊／男星無預警宣布結婚！

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面