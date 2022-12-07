2022年第六屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽　一球入魂12／7開打

▲第6屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽，7日開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年第六屆曾紀恩盃全國三級棒球賽，經屏東縣政府與屏東縣體育會棒球委員會緊鑼密鼓的籌備，於7日至21日舉行；今(7)日在屏東縣立棒球場舉行開幕儀式，邀請中華職棒名將詹智堯出席。

詹智堯為屏東土生土長的屏東球員，三級棒球皆在家鄉發展，可說是屏東一手培養出的球星。他於今年光榮引退，在一生幾十載的努力之下圓滿整個棒球生涯，不但代表我們屏東的棒球精神，也最能代表屏東傳承我們曾紀恩先生一生懸命的球魂。

體發中心表示，曾紀恩先生在屏東職教期間，致力耕耘屏東棒球基層，打造出北華興、南美和的響亮名號，為屏東縣立下諸多赫赫戰功，也曾多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽，多次獲得優異成績，並為國家培訓出許多知名棒球選手，因此榮獲政府頒發「二等景星勳章」，為目前體育界中最高榮譽獲得者。

屏東縣素來作為體育大縣，亦在曾教練精神的傳承之下，代代培育出像旅日球星王柏融、陳韻文、王溢正及潘威倫等諸多知名賽場名將，對於國內棒球的發展，也絕對是功不可沒。

本屆有國小、國中及高中三組超過100隊伍、逾2500位隊職員參與；不乏全國性重點三級棒球強隊，比賽精彩可期。

這次賽事將由智林體育台於屏東縣立棒球場以及台糖棒球場配設轉播服務，將球員精湛的球技表現呈現大家面前，若無法到場為大家加油的朋友，也歡迎關注智林體育台的Youtube以及Facebook，每日準時直播。