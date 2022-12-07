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剛在健身房發布影片　女網紅路上遭摩托車殺手「連射4槍」身亡

剛在健身房發布影片　女網紅路上遭摩托車殺手「連射4槍」身亡。（圖／翻攝自Instagram／dulcnarcii）

▲女網紅在街上突然遭人射殺。（圖／翻攝自Instagram／dulcnarcii

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多29歲女網紅娜西莎(Narcisa Cardoso Giler)才在健身房發布影片，離開時路上立即衝出一輛摩托車，車上騎士朝她連開多槍射殺，身旁朋友目睹慘案立即報案，警方目前仍在調查死因。

在Instagram上擁有7萬多名粉絲的娜西莎，5日早上與朋友開車離開瓜亞基爾市(Guayaquil)烏爾德沙區(Urdesa)一間健身房時，一輛摩托車突然靠近她們，朝車內狂開多槍後逃逸。

同行好友瑪麗亞(María Fernanda Vargas)表示，事發前20分鐘她們才在健身房拍片，沒想到娜西莎突然就遭人槍殺，車輛當時失去控制，直接撞上路中央花壇，「今天我活了下來，可是和我宛如姊妹的好友被人殺了」。

國家警察發言人梅倫德斯(Christian Meléndez)表示，警方前往現場發現，娜西莎身中3、4槍身亡，車子也被多發子彈射穿，死亡原因目前仍在調查中。當地近來頻傳多起槍擊案，娜西莎的死已是第17起槍擊命案，目前厄瓜多總統拉索(Guillermo Lasso)下令，受暴力事件影響最嚴重的3省進入緊急狀態。

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