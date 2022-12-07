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女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

▲▼美國女大生腳踩空掉進洞裡，導致下體受到大力撞擊「爆血」，20名醫護人員輪流觀察她的陰道傷勢。（圖／翻攝自TikTok／gracerivers0）

▲美國女大生下體受到大力撞擊爆血，20名醫護人員輪流觀察她陰道口附近傷勢，害她尷尬到不行。（圖／翻攝自TikTok／gracerivers0）

記者張寧倢／編譯

美國20歲女大生莉佛絲（Grace Rivers）日前在路上一腳踩空掉進「洞」裡，因為洞的大小只夠塞進一條腿，導致她胯下猛力撞擊到洞口邊緣和路面，下體受到撕裂傷，當街爆血。更慘的是，她被救護車送到醫院後，有大約20名醫護人員輪流把棉被掀開看她的「爆血妹妹」，尷尬經歷堪稱網友口中的「社會性死亡」。

根據《每日星報》報導，莉佛絲在TikTok上分享了她「一生中最痛苦的經歷」，去年冬天某天她和女友吃完晚餐，準備走回宿舍途中，她為了閃躲一名騎著滑板車的路人，不小心踩進人行道上的圓形無蓋孔洞，大小剛好能塞進她的一條腿，「突然間，我的一條腿就像瞬間消失，基本上我整隻腳掉進下水道。」

但莉佛絲說，她的另一條腿還卡在人行道上，「顯然我的胯下撞到了檢修孔的邊緣。」一切發生得太突然，起初她根本沒感受到疼痛，但經過約1分鐘後，她發現「下面」開始出現灼熱感，往下一看竟然發現自己私密處血流不止，鮮血幾乎都染上了牛仔褲，由於距離宿舍的路程只剩下幾分鐘，所以她「一路跛行」走回房間。

▲▼美國女大生腳踩空掉進洞裡，導致下體受到大力撞擊「爆血」，20名醫護人員輪流觀察她的陰道傷勢。（圖／翻攝自TikTok／gracerivers0）

▲莉佛絲為了讓血直接流進浴室排水孔，她只好下半身脫光，雙腳張開，沒想到這尷尬姿勢還被急救人員目睹。

雖然莉佛絲只想在房間裡自己清理傷口，室友卻貼心地幫忙叫了救護車，她脫光褲子在廁所等救護車來，為了讓血液直接流進排水口，她只能把雙腳打開。怎知急救人員一開門就看到擺著詭異姿勢又半裸的莉佛絲，這還不夠尷尬，她接下來得光著屁股、只蓋一條毯子躺在擔架上被送醫。

莉佛絲被載到醫院後，大概有20名醫護人員輪流來到她的病床前，掀開棉被查看她的陰道流血狀況，每次被掀開都要重演一次尷尬。有一名醫護人員還問她是不是來月經，她無奈地重申，「我只是掉進一個洞裡」。唯一幸運的是，最後莉佛絲不需要動手術縫針，就已經慢慢痊癒。

@gracerivers0 Replying to @daddifaith most traumatizing experience ever #GenshinImpact32 #fyp #wlw #medicalanxiety #hospital #straddleinjury  original sound - Grace Rivers

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