放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

▲男子沒死卻被放進屍袋中長達5個小時。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西62歲男子何塞(Jose Ribeiro da Silva)近來因為口腔癌併發症被醫生宣告死亡，放入太平間屍袋中，然而殯儀館人員5小時後打開屍袋，意外發現他張著眼睛還有呼吸，誇張案件引發媒體報導。最新消息傳出，2天後男子仍因「體溫過低」被宣告身亡。

何塞今年2月被診斷出罹患口腔癌，由於健康持續惡化，上月29日被戈亞斯州(Goiás) 烏魯阿蘇(Uruaçu)當地一間醫院宣判身亡，然而人被裝進屍袋中5小時後卻離奇「復活」，不但能睜開眼睛與人對視，還保有呼吸。

何塞後來被緊急轉到里亞爾馬(Rialma)市立醫院接受治療，但因為被放置在太平間冷凍櫃太久，導致體溫過低，2天後於1日被宣告身亡。妹妹阿帕蕾西達(Aparecida)憤怒表示，「太誇張了，我哥哥竟然被放置在冷凍櫃長達5個小時，這太可怕了，是不可被接受的」。

家屬決定採取法律行動，正式向醫院提告。警方原本將案件以謀殺未遂進行調查，但由於何塞現在已經死亡，故改以謀殺案方向調查。醫院表示，目前已將涉案醫生解雇，並且正在為死者家屬提供幫助與支持。