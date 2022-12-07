　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普集團被判「稅務詐欺」17項罪名成立　首度因刑事犯罪被定罪

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普家族企業「川普集團」的兩間公司6日被紐約陪審團裁定，在15年期間犯下17項罪名，包括刑事稅務欺詐、偽造商業紀錄等，面臨高達161萬美元（約新台幣近5000萬元）的罰金。儘管川普本人並未受到指控，但這對準備投入2024年美國總統大選的他來說可能帶來影響。

綜合CNN、路透等報導，美國紐約曼哈頓陪審團認定，川普集團（Trump Corp.）與川普薪資公司（Trump Payroll Corporation）的逃稅計畫長達15年，於2005年至2021年期間，隱藏為高層支付的房租、豪車、私立學校等高額資助津貼，不把這些列為收入，協助逃稅。依據裁定，兩間公司的17項罪名全數成立，包括稅務欺詐、共謀、偽造商業紀錄、提交虛假稅表等。

這是川普集團首次因刑事犯罪行為被定罪，將面臨最高161萬美元罰金，律師已表示將繼續上訴。但前財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）已與檢方達成認罪協議，承認15項罪名，作為認罪協議的一部分，一旦法官認定他的證詞屬實，他將被判處5個月徒刑。

已知川普本人並未受到指控，儘管這次針對川普集團的定罪並未波及到他，但檢方明確表示，川普清楚知道這中間發生的事情，且批准稅務詐欺行為。這可能使他競選2024年美國總統大選帶來影響，川普已表示，他對判決結果感到失望，更說這是政治迫害，因為提出指控者是民主黨人。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
歐陽妮妮「母女露天泡湯照」曝！　水下畫面激辣
大升級！iPhone 15曝三大更新「接近Pro版」
CNN點名：台灣交通令人卻步　不利國際觀光
快訊／才爆9年婚變！男星無預警宣布結婚　娶「美女主播」
快訊／陸防疫大鬆綁！　健康碼成過去式
熱心藥師騎車送藥　陳屍圳溝「手中緊握藥袋」！死因曝光
邱國正拋金句「我智商低、吳怡農是誰？」　立委嚇傻
快訊／外送員「騎車進百貨」挨轟！　foodpanda回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻好亂！約砲「高潮慘死」被小王發現遺體　老公才知戴多頂綠帽

CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步　不利國際觀光

日知名關東煮女老闆「遭偽裝自殺」！監視器露餡　女兒女婿下毒手

美59歲「吞劍大師」嘴插5劍GG了　刺穿肺部、肝臟險喪命！宣布收山

遛狗一半突然想要！變態男當眾脫褲　在小孩面前性侵黃金貴賓犬

海地煉獄！幫派綁女性侵「逼家屬聽過程」直到付贖金　暴動釀300死

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

詭！女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館床上　前晚多P開房同歡

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

人妻好亂！約砲「高潮慘死」被小王發現遺體　老公才知戴多頂綠帽

CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步　不利國際觀光

日知名關東煮女老闆「遭偽裝自殺」！監視器露餡　女兒女婿下毒手

美59歲「吞劍大師」嘴插5劍GG了　刺穿肺部、肝臟險喪命！宣布收山

遛狗一半突然想要！變態男當眾脫褲　在小孩面前性侵黃金貴賓犬

海地煉獄！幫派綁女性侵「逼家屬聽過程」直到付贖金　暴動釀300死

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

詭！女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館床上　前晚多P開房同歡

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

國銀前10月獲利立委憂是賺白菜利潤　卻扛「賣白粉風險」！

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

球速激增10公里　文化姚恩多設定明年選秀：大二很老了

家電人夫尬火辣美睫師！互稱老公老婆...正宮怒告意外揭千萬身價

柯文哲怒喊提告　卓冠廷反嗆「轉移焦點」：民眾黨有寄生國會往例

BMW增添第6個亞太生產據點　3＆5系列、X3、X5未來可能出自這個廠

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

EPEX台北挑戰一天兩場演唱會：很幸福～　月底衝台南跨年

快訊／年終賽首戰！戴資穎不敵何冰嬌　接下來戰「泰國雙姝」

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

國際熱門新聞

蜜月新娘慘死！尪害翻車目睹妻斷氣崩潰

20歲孕婦出門　遭「剖腹取嬰」喪命

拜登將訪台積電　科技大老到齊

女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館　前晚多P開房同歡

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

影片曝！18歲男散步打噴嚏　9秒後突倒地亡

台積電移機典禮　拜登、庫克與科技巨頭雲集

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

CNN：台灣道路交通險象環生　不利國際觀光

人妻約砲高潮慘死　老公才知被戴綠帽

青年走路打噴嚏　離奇倒地慘死

更多熱門

相關新聞

出席台積電移機典禮　拜登：美製造業回來了

出席台積電移機典禮　拜登：美製造業回來了

美國總統拜登6日出席台積電（TSMC）亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）晶圓廠移機典禮，他在典禮中強調，這座工廠關係到全美和全球，有可能會改變遊戲規則，並高呼「美國製造業回來了！」

庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是首批客戶

庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是首批客戶

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒

台積電移機典禮　拜登、庫克與科技巨頭雲集

台積電移機典禮　拜登、庫克與科技巨頭雲集

美眾議員：台積電擴廠有助於國安

美眾議員：台積電擴廠有助於國安

關鍵字：

川普集團川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面