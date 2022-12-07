川普集團被判「稅務詐欺」17項罪名成立　首度因刑事犯罪被定罪

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普家族企業「川普集團」的兩間公司6日被紐約陪審團裁定，在15年期間犯下17項罪名，包括刑事稅務欺詐、偽造商業紀錄等，面臨高達161萬美元（約新台幣近5000萬元）的罰金。儘管川普本人並未受到指控，但這對準備投入2024年美國總統大選的他來說可能帶來影響。

綜合CNN、路透等報導，美國紐約曼哈頓陪審團認定，川普集團（Trump Corp.）與川普薪資公司（Trump Payroll Corporation）的逃稅計畫長達15年，於2005年至2021年期間，隱藏為高層支付的房租、豪車、私立學校等高額資助津貼，不把這些列為收入，協助逃稅。依據裁定，兩間公司的17項罪名全數成立，包括稅務欺詐、共謀、偽造商業紀錄、提交虛假稅表等。

這是川普集團首次因刑事犯罪行為被定罪，將面臨最高161萬美元罰金，律師已表示將繼續上訴。但前財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）已與檢方達成認罪協議，承認15項罪名，作為認罪協議的一部分，一旦法官認定他的證詞屬實，他將被判處5個月徒刑。

已知川普本人並未受到指控，儘管這次針對川普集團的定罪並未波及到他，但檢方明確表示，川普清楚知道這中間發生的事情，且批准稅務詐欺行為。這可能使他競選2024年美國總統大選帶來影響，川普已表示，他對判決結果感到失望，更說這是政治迫害，因為提出指控者是民主黨人。