恐怖前任把AirTag藏車底、丟進小孩書包　蘋果公司遭2女起訴求償

▲蘋果AirTag產品被惡意使用於跟蹤騷擾目的，美國兩名女子向法院提告求償。（示意圖／取自pexels）

記者張寧倢／編譯

蘋果公司（Apple Inc.）於美國時間5日被2名女性正式起訴，她們向舊金山聯邦法院控告AirTag追蹤定位產品可能會危害人身安全，要求蘋果給予經濟賠償，因為這2名女子的前任伴侶都在使用AirTag跟蹤、騷擾，甚至威脅她們。

據美國CNN報導，兩名分別來自德州、紐約的女性5日向舊金山聯邦法院提出集體訴訟，以向蘋果尋求未揭露金額的經濟賠償。其中一名女子表示，她的前男友在她的汽車輪胎上方輪艙空間，放置了一個用麥克筆塗上顏色並且藏在塑膠袋裡的AirTag裝置。

另一名在訴訟中化名為Jane Doe的女子表示，她的前夫一直騷擾她，質問她的下落，還在她孩子的背包裡放了一個AirTag追蹤器，雖然她發現後試圖讓裝置功能失效，但很快地，另外一個AirTag又出現了。她持續地擔心人身安全問題，因為跟蹤者仍在繼續使用AirTag找出她的位置，所以才打算以匿名起訴，因為如果被發現，她將面臨更嚴重的騷擾與安全風險。

報導稱，目前蘋果沒有立即對這件訴訟做回應，但這已不是AirTag首次被濫用於非必要的追蹤行為。美國印地安納州一名女子6月就涉嫌使用AirTag連動手機，最終謀殺了她的男友。期間也發生過有嫌犯用AirTag偷車的案例。今年早些時候，蘋果為AirTag增設了不少保護措施，包含與安全組織和執法部門的合作，在懷疑AirTag被用於跟騷某人時會更早發出警示聲，提醒的音量也提高。

蘋果曾在聲明中表示，「我們以最強烈的措詞嚴厲譴責任何惡意使用產品的行為。」不過，這起新的訴訟表示，這些保障措施幾乎沒有保護到受害者，「雖然蘋果為AirTag產品設立安全機制，但這些措施嚴重不足，若有人被跟蹤，裝置幾乎無法及時發出警告。」原告希望代表那些「正在或是曾經因這種危險產品，而陷於跟騷風險的人」提出訴訟。

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