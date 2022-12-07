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海地煉獄！幫派綁女性侵「逼家屬聽過程」直到付贖金　暴動釀300死

▲▼ 海地動亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地幫派橫行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加勒比海國家海地去年歷經前總統摩依士（Jovenel Moise）暗殺事件後，幾乎算是陷入無政府狀態，除了天災疾病肆虐，幫派趁勢崛起，與政客、警察勾結，光是今年7月10天暴動期間就有300人喪命，超過50名女子被性侵。如今更有受害家庭宣稱，他們被迫聽親人被性侵的過程，直到支付贖金為止。

每日郵報報導，海地幫派橫行早已不是新鮮事，但一連串災難讓情勢變得更加危險，在2010年規模7.0毀滅性地震、2016年馬修颶風侵襲之下，該國遭受嚴重破壞，經濟崩潰，數百個高度組織化、極端暴力的犯罪組織趁機崛起，當地綁架、謀殺、性侵等行為隨處可見。

▲▼ 海地動亂。（圖／達志影像／美聯社）

就在今年7月首都太子港為期10天的暴動之中，約有300人被殺害，至少50名婦女、少女遭性侵，其中許多受害者更是在年幼孩子面前淪為幫派洩慾對象。也有受害家庭透露，他們接到綁匪打來的電話，被迫聽著親人被性侵的過程，直到支付贖金為止。然而報導指出，贖金金額相當龐大，甚至上看100萬美元（約新台幣3000萬元）。

一名女性回憶，當時有4名男子在她3歲女兒面前，輪流性侵她，孩子因為無法停止哭泣被刺傷。另外一名5歲女童親眼看著父親被處決、母親被4名男子輪流性侵，一名19歲女子與一名母親被整群男子綁架關押3天，期間遭到對方輪流洩慾。

▲▼ 海地動亂。（圖／達志影像／美聯社）

其實海地許多幫派最初是由政治領袖組織，像是前總統杜瓦利埃（Francois 'Papa Doc' Duvalier）在1958年政變失敗後成立準軍事組織來保護自己。自此之後，許多政治領袖利用武裝組織來達成自己的目標，包括恐嚇對手等。但一連串發生的災難大大削弱這群政治領袖手中的權力，逐漸喪失對這些武裝組織的掌控，幫派趁勢發展試圖奪權。

據信海地目前約有200個幫派橫行，其中近100個非法組織就在首都，不光控制著毒品、武器走私，機場、工廠、電廠、商業區也在他們的掌控之中。

▲▼ 海地動亂。（圖／達志影像／美聯社）

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