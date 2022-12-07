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拜登出席台積電移機典禮　高喊「美國製造業回來了！」

▲▼美國總統拜登出席台積電（TSMC）亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）晶圓廠移機典禮。（圖／路透）

▲美國總統拜登出席台積電（TSMC）亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）晶圓廠移機典禮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登6日出席台積電（TSMC）亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）晶圓廠移機典禮，他在典禮中強調，這座工廠關係到全美和全球，有可能會改變遊戲規則，並高呼「美國製造業回來了！」

▲▼美國總統拜登（中）與台積電總裁魏哲家（左）、台積電董事長劉德音（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（中）與台積電總裁魏哲家（左）、台積電董事長劉德音（右）。（圖／路透）

綜合外媒報導，華府和北京在晶片問題上的緊張關係正在加劇，而此時台積電決定在美國設廠，投資金額高達400億美元，拜登（Joe Biden）在17分鐘的演說中表示，這是該州有史以來最大的外國投資，「美國製造業回來了！哪裡寫說美國不能在製造業上再次引領全球，我們正在證明美國可以做到。」

同樣出席典禮的還有台積電創辦人張忠謀、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）與NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳等人。拜登在演說中強調了，為全球經濟建立健全供應鏈的重要性，此項投資保證國內製造業的進步會產生全球性的影響。

▲▼美國總統拜登與晶圓廠工人見面。（圖／路透）

▲美國總統拜登與晶圓廠工人見面。（圖／路透）

拜登指出，「明確來說，在我們建設強大供應鏈的同時，我們的盟友和合作夥伴也與我們一起建設，今天來到現場的一些公司將是購買這些晶片的客戶，還有一些是幫助製造這些晶片的廠商，他們都依賴於這個強大的供應鏈，這就是為什麼我們在亞利桑那州做的事對全國，乃至全世界都非常重要。」

拜登也讚揚了協助打造這座晶圓廠的3000多名工會工人，還有即將在這項投資案中投入製造業的勞工，同時提到美國政府將會繼續支持鳳凰城的其他建設，「我希望亞利桑那州的居民，看到這些起重機跟工人時，能跟我一樣感到相當自豪，我們能一起做到任何事情。」

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