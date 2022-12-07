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20歲孕婦出門面交遭殺害！殘忍「剖腹取嬰」棄屍　胎兒幸運存活

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一名懷孕8個月的20歲孕婦遭到殺害，對方還殘忍剖腹取嬰，警方透露，兇嫌為一男一女，且女方無法生育，他們透過社群網站將孕婦約出門後痛下殺手，所幸嬰兒被尋獲後沒有生命危險，目前警方仍在調查行兇動機。

根據《每日郵報》報導，年僅20歲的羅莎（Rosa Isela Castro Vazquez）懷孕已8個月，而她11月30日在社群媒體收到一名陌生女子的訊息，表示願意送給她一些嬰兒的衣服，所以就毫無防備地出門赴約，結果就再也沒有回家。

她的丈夫發現妻子失蹤後報警，從調閱的監視器話可以看到，羅莎在韋拉克魯斯州（Veracruz）的一間藥局外和一名女子見面，結果被一男一女強制塞進一輛車裡。後來警方在當地一座城市找到羅莎的屍體，而她的肚子被殘忍剖開，胎兒也消失無蹤。

後來警方循線找到兇手，原來在羅莎屍體被發現的同一天，一名叫韋羅妮卡（Veronica）的婦女帶著一名身分不明的嬰兒到韋拉克魯斯州的地區醫院，引發人們的懷疑，後來她和男友貢薩羅（Gonzalo）都遭逮捕，被控綁架、殺害女性。

▲親友替羅莎舉辦葬禮。

警方未針對犯案細節做出更多說明，僅表示韋羅妮卡無法生育，而嬰兒幸運存活了下來，目前健康狀況良好，全案還須進行更多調查。

這是當地近年來發生的第3起類似事件。官方統計顯示，光是2021年就有3700多名女性遭到謀殺，其中約1000人被歸類為「殺害女性」（femicide）事件，也就是刻意鎖定女性的殺人行為。

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