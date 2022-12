德官員：台海是國際水域　將明確反駁中國主張

▲歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰(Reinhard Bütikofer)。(圖/取自Reinhard Bütikofer網站)



文/中央社記者林育立柏林6日專電

德國外交部官員在柏林首次舉辦的台灣會議表示,中國舉止導致兩岸關係惡化令人遺憾,台灣海峽是國際水域,德國將更明確反駁中國的主張。

由歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰(Reinhard Bütikofer)主辦的首屆柏林台灣會議,今天進入第二天議程,座談開始前,先由外交部次長蔡明彥勾勒台歐關係前景,接著德國外交部亞太司副司長圖邁爾(Martin Thümmel)發表演說,回顧和展望雙邊關係。

圖邁爾首先表示,由於中國的舉止,近年兩岸關係變差,缺乏對話,目前情勢危險令人遺憾,北京試圖在國際上孤立台灣,讓情況更加惡化。

去年底,德國舉行大選,選後新政府在聯合執政協議、也就是未來4年的執政方針中首次提到台灣,明文指出台海現狀唯有在和平及雙方都同意的情況下才能改變,並支持台灣參與國際組織,對此圖邁爾表示歡迎。

