美澳「2+2會談」確立台海穩定重要性　宣布與日組軍力部署聯盟

▲美澳舉行2+2會談。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國與澳洲的外長、防長今天在華府召開2+2會談，他們於會後記者會上確立台海和平穩定的重要性，批評中國試圖改變現狀，並宣布將與日本組成軍力部署聯盟，確保印太區域自由開放。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）在國務院召開「澳美部長諮商會議」（AUSMIN），4人於會後召開聯合記者會。

這是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）5月上任以來，美澳首次召開2+2會議。

布林肯在會後記者會上細數雙方此次會談重點，其中包括台海局勢、俄烏戰爭、美英澳「三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美國主導的印太經濟架構（IPEF）等。

奧斯汀則宣布，面對當前挑戰，美澳將成為「穩定力量」，未來會與理念相近夥伴合作，確保印太區域自由開放，包括邀請日本加入美澳軍力部署計畫。馬勒斯表示，日本未來會與美澳舉行更多聯合軍演。

針對中國、台海議題，布林肯表示，4位部長今天在會中討論要如何因應北京對以規則為基礎國際秩序造成的挑戰，包括試圖阻撓南海航行自由、單方面改變台海現狀、破壞台海和平與穩定、試圖透過經濟脅迫威脅其他國家等。

布林肯指出，雙方也談到必須以負責任方式管控與中國的關係，確保競爭不會演變成衝突，並尋求合作領域，例如氣候與全球衛生等。

布林肯與黃英賢今天雙雙在記者會上強調維繫台海和平與穩定的重要性，指這對美澳乃至國際社會而言「具有重大利益」（strong stake）。布林肯強調美國決心要維繫台海現狀，黃英賢則表示澳洲重視與台灣以文化、經濟及人與人連結為基礎的非官方關係。

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天致函布林肯，指台灣重要性勝過烏克蘭，呼籲他在軍備交付上應首重台灣。

對此，布林肯表示，他無法評論軍備系統問題，但他不認同霍利想法。他說，中國正密切關注烏克蘭情勢，看美國與其他國家如何回應俄國侵略，北京目前看到各國團結起來，確保烏克蘭擁有防衛所需軍備，對俄國施以巨大壓力等，這將影響中國對未來的盤算。

現場也有媒體詢問黃英賢，對美國下任眾議院議長可能訪問台灣的看法，她則以不便評論美國國會行動婉拒回答。