青年走路打噴嚏　下一秒「離奇倒地慘死」！影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

印度近日流傳一段驚悚影片，內容一名年輕男子跟另外3名朋友走在巷子，途中他突然打了一次噴嚏，幾秒後他就直接倒地陷入昏迷，送醫後不治，整個過程都被巷子的監視器拍下。

▲男子走路打噴嚏，下一秒當場倒地昏迷，送醫不治。（圖／翻攝自推特）

根據The Free Press Journal報導，事件發生在印度北方邦密拉特，當地一名年輕男子祖拜爾（Zubair） 2日深夜與其他3名朋友一邊聊天一邊行走在巷弄中，過程中他突然打了一次噴嚏，身體立刻出現異狀。

影片可以看見，祖拜爾打噴嚏後，伸出手扶著朋友的肩膀，接著整個人開始搖搖晃晃，下一秒直接向前癱倒昏迷，其他人見狀立刻上前關心，發現他已失去意識後，馬上將他扛起送醫急救。

報導指出，祖拜爾雖然第一時間被朋友協助送醫，經醫生搶救後仍沒能保住一命，外傳他是死於突發心臟疾病，但醫院並未證實，只說他以前就多次生病，死因與該疾病有關。

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