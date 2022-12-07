拜登專程飛來出席台積電典禮　美國科技界大老全到齊了

▲台積電鳳凰城新廠將舉行移機典禮。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統拜登6日（台灣時間7日）將搭機前往亞利桑那州，出席台積電鳳凰城廠的移機典禮。白宮表示，一同出席的還包括台積電創辦人張忠謀、蘋果公司執行長庫克、NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳、美光科技執行長梅羅特拉等，一眾科技界大老雲集。

根據美國白宮公佈的總統公開行程表，拜登將於美國當地時間6日上午搭機前往鳳凰城，預計於當地時間下午1時30分抵達台積電新廠，並計劃於下午2時（台灣時間7日上午5時）進行演說。典禮結束後，拜登將直接搭機返回白宮。

路透社報導，台積電宣布亞利桑那州廠第二期工程將開始動土，預計2026年開始生產3奈米先進製程，而目前興建中的第一期工程則預計在2024年投產，將量產4奈米，總投資金額高達400億美元。這不僅是台積電在海外的最大一筆投資，同時也是美國歷史上外國直接投資資額最高的一次。

台積電表示，工廠完工後，每年將能夠生產超過60萬片晶圓，將創造1萬個高科技工作機會，估計產品總價值將超過400億美元；台積電同時表示，目前正計畫興建一座工業用水回收廠，以應對未來巨大的耗水量。路透社表示，這項投資案對於拜登政府而言無疑是一項巨大勝利，尤其是自從他上任以來，美國經濟始終被供應鏈問題所困擾。

▲美國總統拜登將出席台積電鳳凰城新廠移機典禮。（圖／路透）



自從新冠疫情大流行以來，供應鏈問題導致包括汽車等許多產品面臨晶片短缺問題而缺貨，拜登政府也開始試圖提高美國在半導體的生產量。根據白宮去年一份報告稱，美國半導體產量目前僅佔全球總產量的12％，遠低於2000年代初期的37％。

白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）表示，「總統訪問台積電，標誌著美國在重返最先進半導體產業方面取得一個重要里程碑。」台積電不僅是全球最大晶圓代工製造商，同時也是蘋果和NVIDIA的主要供應商。

NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳在事先準備的講稿中提到，「將台積電引進美國是一步高招，也是改面半導體產業遊戲規則的一次發展。」

路透社提到，台灣作為全球領先的晶片生產基地，在包括手機、汽車和戰鬥機領域的佔據主導地位，也逐漸引發人們對於過度依賴台灣的擔憂，尤其是中共當局加大軍事壓力以維護其統一主張的情況下。拜登於今年8月簽署《晶片與科學法案》，旨在防止供應鏈問題卷土重來。