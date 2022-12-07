中國外交部：「孤立中國」不符合任何一方利益　世界繁榮需要中國

▲中國外交部發言人毛寧表示，「孤立中國」不符合任何一方利益。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前撰文指出，中國的崛起，不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口。對此中國外交部發言人毛寧6日回應表示，中國的發展是世界和平力量的增長，為全球發展提供動力和機遇「孤立中國」不符合任何一方利益，世界繁榮也需要中國。

德國總理蕭茲在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文指出，中國的崛起，不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口，當前世界沒有進入新冷戰，不認同中美將進行對抗的觀點。

中國外交部發言人毛寧表示，中國堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於同各國開展友好合作，「事實證明，中國的發展是世界和平力量的增長，為全球發展提供動力和機遇」。

毛寧說，孤立中國、限制對華合作不符合任何一方利益，當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，互利共贏是人心所向。

毛寧說，中國已同世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，任何國家都無法關起門來搞建設，「脫鉤斷鍊」、「小院高牆」損人不利己。

毛寧強調，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。中國將繼續實行高水平對外開放，同各國共享發展機遇，「正如習近平主席會見蕭茲總理時指出的，中國始終以自身發展維護和促進世界和平，中國發展同世界發展相互交融、相互成就。」

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