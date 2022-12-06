遲到4小時！歌手上台「掏出百元美鈔」邊唱邊發　粉絲尖叫搶錢

記者吳美依／綜合報導

奈及利亞創作歌手Asake於3日晚間舉行伯明罕演場會，唱到一半竟笑著從口袋掏出整疊100元美鈔，一張張大方送給歌迷，立刻引爆騷動尖叫，相關影片在TikTok瘋傳。原來，他這場表演嚴重遲到4小時，讓不少久候歌迷氣到狂噓。

Asake本名奧洛拉德（Ahmed Ololade），因才華洋溢而從奈及利亞紅到歐洲，前進英國開唱也吸引大批歌迷買票入場，但他當晚竟到11時才登台，一般演唱會此時早已結束。

▲奈及利亞創作歌手Asake在演唱會上發錢。（圖／翻攝TikTok@simioderemix）



目前尚不清楚，Asake發錢究竟是噱頭或者道歉，但粉絲及網友對此反應兩極。一些粉絲挺身反擊酸民，「你們只是在仇恨別人，我為你們感到遺憾。」但也有歌迷不買帳，「抱歉，今晚的每一個噓聲都是他應得的」、「我排隊2小時才在晚上9點進入會場，然後他11點5分才出來，當時我和男友已經在回家路上，因為這太荒謬了」。

事後，Asake在推特向失望粉絲道歉，他宣稱主辦單位不知何故延後接機，才會進一步延誤開唱，「但我超級感謝你們的耐心及理解。」