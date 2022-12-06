600萬粉絲網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」　疑甩竿觸高壓線路

▲段宏楠生前照 。（圖／翻攝自華商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名網紅「五道口宏楠」（段宏楠）早前在魚塘釣魚時，不慎觸電墜入水中身亡，年僅22歲。母親受訪時悲傷表示，「我兒子（觸電）身體都給燙直了」，決定起訴電力公司，要求賠償121萬元（人民幣，下同）。

▲網上流傳的段宏楠出事前照片。（圖／翻攝自微博）



據《華商報》報導，段宏楠擁有近600萬粉絲，2020年與友人一起到私人魚塘釣魚，結果卻遭電死。段媽媽受訪表示，聽兒子好友轉述，當天同行有4人，兒子是在甩魚竿時誤觸高壓線路；現場實際目測，高壓線路約5、6公尺高，釣竿加線有5.7公尺長。

「說起這個事，真的很痛苦」，段媽媽近日受訪時悲從中來，回憶當時兒子出事時，在網路傳遍了他們才知道，「結果我們最後一眼，是在殯儀館冰櫃裡看的我兒子，當時人都懵了。」

▲早前證明 。（圖／翻攝自華商報）

派出所出具的《非正常死亡戶口註銷通知單》顯示，段宏楠因意外觸電原因死亡。依安縣先鋒衛生院出具《居民死亡醫學證明書》也證實，段宏楠是觸電身亡。

段媽媽坦言，兒子釣魚是沒花錢，因為他好友「認識人」，諮詢律師後確認了魚塘上方不允許有高壓線路，「別管是孩子花錢釣魚還是沒花錢，魚塘都得保證當事人的安全。」

事發後，魚塘老闆表示，不願意提供現場監視器畫面，說必須得立案。此外，出事後魚塘重新整修了。面對記者追問，魚塘老闆連連否認並回絕，因此對於是魚塘先建造好，還是高壓線路先建造好，暫時不得而知。

▲段宏楠的女友之前曾自稱段宏楠是為了救她才會身亡，令外界霧裡看花。（圖／翻攝自微博）

此外，段媽媽向法院起訴吉林省電力有限公司長春供電公司，案由為觸電人身損害責任糾紛，訴請法院判令被告賠償死亡賠償金71萬2920元，喪葬費3萬8309元，親屬辦理喪葬事宜支出的交通費、住宿費、誤工費1萬元，精神損害損害撫慰金20萬元，合計索賠121萬餘元。

代理律師周兆成證實，長春市朝陽區法院已受案；造成段宏楠觸電身亡，是由於事發魚塘上方的供電高壓線路存在電力事故安全隱患，而被告供電公司就是供電高壓線路的管理人，其依法應對其營運的高壓電力設施進行警示和防護，消除對周圍環境的安全威脅