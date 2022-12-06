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考試分數太接近！雙胞胎女遭醫學院開除...怒提告獲4600萬賠償

雙胞胎因為考試成績過於接近，遭到學校認定有作弊行為。（圖／翻攝自傅爾曼大學官網）

▲雙胞胎因為考試成績過於接近，遭到學校認定有作弊行為。（圖／翻攝自傅爾曼大學官網）

圖文／CTWANT

美國一對雙胞胎姊妹花在就讀醫學院的期間，因為兩人分數過於接近，因此遭到學校認定有作弊的嫌疑。雖然作弊的指控很快就獲得澄清，但作弊的傳聞卻一直沒有停歇，因此這對姊妹決定申請退學，並對學校提出毀損名譽的訴訟。在歷經5年的訴訟後，學校要因為自己當初莫須有的指控，支付這對雙胞胎姊妹150萬美元（折合新台幣約4600萬元）的賠償。

臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」今（6）日貼出一張梗圖，內容中描述美國一對同卵雙胞胎姊妹，在醫學院的考試期間因為答案過於雷同，遭到校方指控作弊。即便事後兩人曾分開重新測驗，分數也是十分接近。雖然洗刷了作弊的罪名，但作弊的謠言卻一直在校內流傳，這讓這對姊妹決定退學，並對學校發起訴訟。近期，法官判決學校必須要支付150萬美元給這對姐妹花作為賠償。而從醫學院退學的姊妹花，目前也轉換跑道當起了律師。

根據《紐約郵報》報導指出，這對姐妹花名為凱莉（Kellie Bingham）與凱拉（Kayla Bingham），指控他們作弊的醫學院則是美國的南卡羅來納醫學大學。2016年時，南卡羅來納醫學大學某位監考老師，因為看到凱莉、凱拉在考試時出現「極為相似」的行為，就認為她們有作弊的嫌疑，還要求其他監考老師「小心注意」。而在考試結束之後，又因為她們的分數過於接近，所以學校方面就認定她們在考試時有作弊的行為。

凱莉當時對學校報告時表示，在遭到指控有作弊嫌疑的考試中，兩人的座位明明就離得很遠，根本不可能透過各種肢體動作來作弊，而她們也沒有坊間傳聞的「雙胞胎的心電感應」。對於兩人分數十分接近一事，凱莉則表示，自己從入學以來，所有的考試成績都跟凱拉極為接近，而且她們大學的入學考試成績也是一模一樣。分數很接近這件事情，根本無法構成對作弊行為的指控。

事後，雖然學校一度認定這對雙胞胎姊妹有作弊的行為，但很快地就還給她們清白。可是雙胞胎姊妹作弊的謠言，很快的在學校傳開。最後，凱莉與凱拉因為受不了流言蜚語，就在2016年決定申請退學，並且在2017年時對南卡羅來納醫學大學提出損害名譽的訴訟。

值得一提的是，在法院審理期間，雙胞胎姊妹為了證實自己「成績接近是件正常的事情」，不僅提交了幾乎相同的成績單，同時也在專家的監督下，兩人一同參加測試，並且也交出完全相同的答案卷。加州州立大學富勒頓分校創立雙胞胎研究中心主任西格爾（Nancy Segal）也出庭說明，表示雙胞胎由於基因上十分近似，行事作風會十分相近，「她們是在相同生長環境下長大、是生物學中天然的夥伴」。西格爾也表示，過去就曾有多對雙胞胎因為相似的行為與思考模式，被外人指控有作弊嫌疑。

最後，法院判決南卡羅來納醫學大學敗訴，必須要賠償150萬美金給雙胞胎姊妹。而從醫學大學休學的雙胞胎姊妹，其實也放棄了醫學之路，後來兩人轉換跑道學習法律，目前兩人已經取得律師資格，也在同一家律師事務所工作。

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