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人妻逛街突然被男切掉胸部　倒地慘成「爆血人彘」重傷送醫身亡

人妻逛街突然被男切掉胸部　倒地慘成「爆血人彘」重傷送醫身亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子在街上突然遭人砍斷手腳。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦發生一起駭人命案，一名45歲女子在市場突然遭人切掉胸部和四肢慘成人彘，倒在血泊中奄奄一息被路人幫忙送醫，後來仍因重傷身亡，丈夫報案後，警方目前已逮捕2名凶嫌到案。

事件3日發生在比哈爾邦巴加爾布爾區(Bhagalpur) 皮爾帕蒂(Pirpainti)當地市場，45歲女子德維(Neelam Devi)走在人來人往的大街上時，突然遭男子持刀攻擊，當場被割下手腳、耳朵、鼻子和胸部，送醫後不幸身亡。

丈夫艾索克(Ashok Yadav)表示，「妻子當天前往市場購物，本來預計搭三輪車回來，然而她要返回時路上剛好沒車，便打算步行回家，結果半路上遇到凶嫌，對方看到她後突然追她，砍掉她的乳房」。

警方表示，死者身上一共中了十多刀，包含私處都被砍傷，死亡原因為失血過多，目前已逮捕62歲主嫌沙基爾(Shakil Miyan)與他的兄弟，初步調查發現，死者疑似是因為向沙基爾借錢，後來不肯還錢才會遇害。

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