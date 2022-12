人妻逛街突然被男切掉胸部　倒地慘成「爆血人彘」重傷送醫身亡

▲女子在街上突然遭人砍斷手腳。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度比哈爾邦發生一起駭人命案,一名45歲女子在市場突然遭人切掉胸部和四肢慘成人彘,倒在血泊中奄奄一息被路人幫忙送醫,後來仍因重傷身亡,丈夫報案後,警方目前已逮捕2名凶嫌到案。

事件3日發生在比哈爾邦巴加爾布爾區(Bhagalpur) 皮爾帕蒂(Pirpainti)當地市場,45歲女子德維(Neelam Devi)走在人來人往的大街上時,突然遭男子持刀攻擊,當場被割下手腳、耳朵、鼻子和胸部,送醫後不幸身亡。

丈夫艾索克(Ashok Yadav)表示,「妻子當天前往市場購物,本來預計搭三輪車回來,然而她要返回時路上剛好沒車,便打算步行回家,結果半路上遇到凶嫌,對方看到她後突然追她,砍掉她的乳房」。

警方表示,死者身上一共中了十多刀,包含私處都被砍傷,死亡原因為失血過多,目前已逮捕62歲主嫌沙基爾(Shakil Miyan)與他的兄弟,初步調查發現,死者疑似是因為向沙基爾借錢,後來不肯還錢才會遇害。

#Bihar: Woman dies after man cuts off her breasts, limbs & ears in public market#shocking #BiharNews pic.twitter.com/0Hmieuyavb