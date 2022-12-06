　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

揭露「推特幫拜登兒子壓醜聞」　馬斯克自爆：很可能被暗殺

▲▼馬斯克於5月2日出席Met Gala。（圖／路透）

▲全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球首富、推特新老闆馬斯克（ELon Musk）3日參加Twitter Space直播問答活動時表示，「如果我自殺，那一定不是真的」，且自己身上發生壞事、甚至被槍擊的風險相當大。這也是馬斯克2022年內第2次發表不自殺聲明。

綜合商業內幕等報導，在Twitter Space直播問答活動約2小時的談話中，馬斯克強調，絕對不會參加任何露天汽車遊行，「坦白說，發生不好的事情、甚至是被槍擊的風險都相當大」，如果有人想動手，這並不難，希望他們不要這樣，儘管狀況還沒發生，但有一定風險。

馬斯克也談到言論自由的重要性以及關於推特未來的計畫，「說到底，我們只是希望有個不受壓迫的未來，言論不受壓制，可以在不必擔憂報復的情況下，說出自己想說的話」。

值得關注的是，馬斯克在Twitter Space進行上述討論的前一天，記者馬特泰比（Matt Taibbi）公開推特高層之間的內部文件，顯示該平台曾在2020年10月壓制美國現任總統拜登兒子亨特（Hunter Biden）的負面報導，而當時正值大選關鍵時刻。馬斯克更說，推特若在選前執行團隊命令，在重要選舉中把不同的聲音消音，這正符合干涉選舉的定義，「坦白說，推特就像民主黨全國委員會的一個分支，這很荒謬」。

馬斯克表示，「我們只是要把所有訊息都擺出來，試著讓一切重新開始，會一次比一次做得更好，這也將迫使其他媒體公司更加令人信賴，否則將失去讀者」。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
開500萬賓士擁豪宅　知名網購牛肉麵少東竟是製毒師
「一屍五命」成真　高嘉瑜曝「這問題」釀敗因
桃園男把妻活活打死！　伴屍10小時
11秒驚悚片！男大生高速撞電桿　「掛臥機車」慘死
傳密切與郭台銘聯繫談2024？　侯友宜不否認：謝謝他讓新北蓬
哪些爆紅商品過氣了？　大票人點名是它：超瘋狂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

揭露「推特幫拜登兒子壓醜聞」　馬斯克自爆：很可能被暗殺

5歲女兒被攻擊！最強老媽大戰狂犬病浣熊　44秒救女片1700萬瘋傳

賽前捏臉賽後緊擁！南韓1:4被痛宰　孫興慜、理查利森這幕超暖

三笘薰賽後爆哭「我闖禍了」　森保一抱緊處理讓網友飆淚

蔡英文上榜！《法新社》預測明年10大風雲人物　估與習近平拼高下

日本輸了「球迷仍留下來撿垃圾」被讚爆！　狂唱應援歌整場沒停過

賣場手推車卡捷運站！月台縫隙「燃起火花」　自私老婦只顧撿菜

狂洩性感美腰！韓瑜珈老師朝聖世足　卡達街頭「人體對折」超驚人

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

揭露「推特幫拜登兒子壓醜聞」　馬斯克自爆：很可能被暗殺

5歲女兒被攻擊！最強老媽大戰狂犬病浣熊　44秒救女片1700萬瘋傳

賽前捏臉賽後緊擁！南韓1:4被痛宰　孫興慜、理查利森這幕超暖

三笘薰賽後爆哭「我闖禍了」　森保一抱緊處理讓網友飆淚

蔡英文上榜！《法新社》預測明年10大風雲人物　估與習近平拼高下

日本輸了「球迷仍留下來撿垃圾」被讚爆！　狂唱應援歌整場沒停過

賣場手推車卡捷運站！月台縫隙「燃起火花」　自私老婦只顧撿菜

狂洩性感美腰！韓瑜珈老師朝聖世足　卡達街頭「人體對折」超驚人

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

民進黨團提修《選罷法》排黑　在野3黨團態度一次看

快哭了！小7工讀生1萬5現金當垃圾丟　清潔隊員翻垃圾山找回

11歲兒被抓鳥！早餐店闆娘揪工讀生噁行　還「全裸視訊」換點數

天冷請注意！營養師傳授高血脂飲食口訣：「三多吃+三不要」

隔離6天回家後驚呆「連玻璃門都打破了」　她：狗狗安全最重要

賴清德接黨魁扛下2024？　高嘉瑜：黨內有共識他是最強人選

Canon全新「攝錄雙棲」新機登場　EOS R6 Mark II正式在台開賣

黑糖鼠寶一拍照「變御飯糰」　整顆頭融化笑翻千人：荒野女巫

Toyota明年確定漲價！「這款」一口氣貴11萬　全車系漲幅一次看

劉櫂豪會勘釋迦園落果災情　籲各級政府儘速統計以啟動災害救助

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

國際熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

哈利梅根新紀錄片爆　英王室玩「骯髒遊戲」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

日本又輸在PK戰　球員當場跪地哭成一團

年薪400萬！他上班只要吃午餐怒告公司

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

更多熱門

相關新聞

最強老媽大戰狂犬病浣熊　救女片1700萬瘋傳

最強老媽大戰狂犬病浣熊　救女片1700萬瘋傳

美國康乃狄克州5歲女童瑞莉(Rylee MacNamara)離家要去上學時，突然被一隻瘋狂浣熊緊緊咬住她的腿，嚇得她尖叫求救，媽媽聽到後立即衝出來救人，然而浣熊怎樣都不肯鬆口，好不容易才把浣熊抓起，大戰畫面在網路上獲得超過1千7百多萬人觀看。

再過幾周過生日　11個月女嬰被父殺害分屍

再過幾周過生日　11個月女嬰被父殺害分屍

汽油罐突然在手中爆炸　女100%燙傷身亡

汽油罐突然在手中爆炸　女100%燙傷身亡

防台灣情勢變化　白宮：美政府與國會合作加強嚇阻

防台灣情勢變化　白宮：美政府與國會合作加強嚇阻

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

關鍵字：

馬斯克推特Hunter Biden北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面