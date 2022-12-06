揭露「推特幫拜登兒子壓醜聞」　馬斯克自爆：很可能被暗殺

▲全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球首富、推特新老闆馬斯克（ELon Musk）3日參加Twitter Space直播問答活動時表示，「如果我自殺，那一定不是真的」，且自己身上發生壞事、甚至被槍擊的風險相當大。這也是馬斯克2022年內第2次發表不自殺聲明。

綜合商業內幕等報導，在Twitter Space直播問答活動約2小時的談話中，馬斯克強調，絕對不會參加任何露天汽車遊行，「坦白說，發生不好的事情、甚至是被槍擊的風險都相當大」，如果有人想動手，這並不難，希望他們不要這樣，儘管狀況還沒發生，但有一定風險。

馬斯克也談到言論自由的重要性以及關於推特未來的計畫，「說到底，我們只是希望有個不受壓迫的未來，言論不受壓制，可以在不必擔憂報復的情況下，說出自己想說的話」。

值得關注的是，馬斯克在Twitter Space進行上述討論的前一天，記者馬特泰比（Matt Taibbi）公開推特高層之間的內部文件，顯示該平台曾在2020年10月壓制美國現任總統拜登兒子亨特（Hunter Biden）的負面報導，而當時正值大選關鍵時刻。馬斯克更說，推特若在選前執行團隊命令，在重要選舉中把不同的聲音消音，這正符合干涉選舉的定義，「坦白說，推特就像民主黨全國委員會的一個分支，這很荒謬」。

馬斯克表示，「我們只是要把所有訊息都擺出來，試著讓一切重新開始，會一次比一次做得更好，這也將迫使其他媒體公司更加令人信賴，否則將失去讀者」。