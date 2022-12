賽前捏臉賽後緊擁！南韓1:4被痛宰　孫興慜、理查利森這幕超暖

▲ 孫興慜賽前捏理查利森臉頰,賽後緊緊相擁。(圖/翻攝自推特、路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

南韓國足踢進卡達世界盃16強後士氣高昂,但6日對上第一強國巴西,終場以1:4慘敗,無緣晉級8強。隊長「亞洲一哥」孫興慜賽後難掩失落,不過他和巴西猛將理查利森(Richarlison)惺惺相惜的畫面令網友直呼超暖。

SBS報導,世界盃一大看點就是同屬一支球隊的隊友各自披上母國戰袍,在場上成為敵手的時刻。孫興慜和本屆世足首戰就展現「倒掛金鉤」神技的理查利森目前都效力英超熱刺,6日凌晨在16強對陣,隊友對決成為關注焦點。

▲▼ 理查利森摸頭安慰孫興慜。(圖/路透)

太極虎軍團最終以1:4淘汰,孫興慜雖罕見沒有爆哭,神情仍盡顯失落,不過媒體拍下他和理查利森賽後在場上互相擁抱的畫面,只見理查利森伸手摸摸孫興慜的頭,表達安慰,展現超越勝敗的隊友之情,打動不少球迷。

英媒Football.London提到,二人在賽後對話相擁的畫面格外吸睛,「孫興慜的世界盃旅程止步,理查利森摸摸他的頭給予安慰。」根據美媒The Athletic,理查利森受訪則表示,「足球總是有輸有贏」,「我希望孫興慜能夠一直站在最高的位置,因為熱刺需要他」。

