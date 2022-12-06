三笘薰賽後爆哭「我闖禍了」　森保一抱緊處理讓網友飆淚

▲日本隊教練森保一在賽後緊緊擁抱三笘薰。（圖／翻攝自FIFA官方推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本5日晚間在卡達世界盃16強戰對陣克羅埃西亞，經過延長賽仍以1:1平手，最終在12碼PK賽敗下陣來，無緣挺進8強，多名球員淚灑球場，三笘薰更是在賽後受訪時大哭，感到十分自責。對此，教練森保一選擇對球員「抱緊處理」，用像是慈父般的擁抱安慰三笘薰，這既窩心又虐心的一幕讓許多球迷淚崩。

綜合日刊體育等報導，下半場替補上場的三笘薰在延長賽曾有過一次射門機會，但未能得分，最後在PK戰中主動請纓擔任球隊第二個主罰的選手，瞄準球門左側射門，最終被克羅埃西亞門將擋掉。

香港01指出，這時的三笘薰已經不敢再看，六神無主，當日本隊落敗後，他更是當場痛哭、拿起毛巾遮住臉，紅著眼睛走到採訪區，這時他再度淚崩，眼淚傾瀉而下。

三笘薰受訪時透露，因為賽前一日練習12碼的感覺不錯，所以才主動請纓，「是我負責射12碼，我覺得自己闖禍了」，整場表現不夠好，但現在已經沒什麼好說，要盡力準備下一屆世界盃，四年後還要再回到世界盃賽場上。

賽後，FIFA日本官方推特也發布一張照片，教練森保一在走道上緊緊抱著三笘薰加以安慰，而三笘薰則把頭靠向教練肩膀上。

這一幕看起來就像是父親安慰兒子，讓許多球迷看得熱淚盈眶，「日本是最棒的一隊」、「森保一是日本代表隊的爸爸」、「這是一場精采的比賽，心中只有感動與感謝，今後請繼續加油」。

森保一也被捕捉到在賽後對球員們露出暖心微笑，擁抱安慰，在安撫球員們之後，他也向球迷看台90度鞠躬道歉。

▼ 森保一笑著安慰日本隊球員。（圖／CFP）

▼森保一鞠躬道歉。（圖／路透）

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